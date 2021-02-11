Аукцион на ремонт арены «Кузнецких металлургов» в Новокузнецке остановлен из-за жалобы в ФАС

Подведение итогов аукциона на проведение капитального ремонта арены «Кузнецких металлургов» в Новокузнецке (Кемеровская область) приостановлено из-за жалоб, поданных в Федеральную антимонопольную службу. Как следует из данных официального сайта о госзакупках, при стартовой цене торгов 660,34 млн руб. один из участников предложил 657 млн, второй — 653,7 млн руб. Данные об участниках при этом не раскрываются.

Торги были приостановлены до рассмотрения нескольких жалоб, поданных на ход проведения аукциона. В разделе «Жалоба» указано, что их подали ООО «Техстройпартнер», ООО «Монолит», ООО «Вектор», ООО «Арт-проект» и два ИП.

Согласно аукционной документации, исполнитель контракта должен до 31 декабря 2021 года выполнить благоустройство прилегающей к арене территории, включая озеленение, провести монтаж и пуск различного оборудования, в том числе, лифта, противопожарной сигнализации и др. Это завершающие работы по капремонту арены.

На реконструкцию арены «Кузнецких металлургов», как ранее заявляли власти Кузбасса, было выделено 3,2 млрд руб. Она началась в 2019 году и предполагает создание дополнительных зрительских лож, административных и подсобных помещений, душевых, раздевалок, создание условий для маломобильных граждан.

Игорь Лавренков, Кемерово