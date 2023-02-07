Власти региона ФРГ попросили запретить продажу аэропорта российскому инвестору

Германская федеральная земля Гессен выступает против продажи аэропорта Франкфурт-Хан компании NR Holding. По данным СМИ, компанию возглавляет российский предприниматель Виктор Харитонин.

Властям региона принадлежит доля в аэропорту. Региональный Минфин попросил правительство ФРГ заблокировать сделку. «Мы просим федеральное правительство, которое сопровождает процесс в соответствии с законом о внешней торговле, изучить все возможные варианты, для того чтобы воспрепятствовать этой продаже»,— привело сообщение ведомства агентство DPA (цитата по ТАСС).

В начале февраля стало известно, что NR Holding приобрел обанкротившийся в 2021 году аэропорт Франкфурт-Хан, расположенный в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Сделка еще должна получить одобрение Федерального министерства экономики. По данным DPA, сумма сделки составляет около €20 млн.

Господин Харитонин пока не фигурирует ни в одном санкционном списке Евросоюза. Сейчас он занимает 66-е место в российском списке Forbes. В 2021 году его состояние оценивалось в $3,4 млрд, однако к 2022 году сократилось до $1,4 млрд.

Лаура Кеффер