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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: экспорт российской нефти по морю достиг самого высокого уровня с июня

Среднесуточный экспорт российской нефти по морю за последние четыре недели вырос на 125 тыс. баррелей к 3 февраля, до 3,465 млн баррелей. Показатель является самым высоким с июня 2022 года, сообщил Bloomberg. При этом объем поставок по трубопроводу в Европу — в Польшу и Германию — снизился примерно до 120 тыс. баррелей в день в январе по сравнению с 510 тыс. баррелей прошлым летом.

Несмотря на рост морских поставок доходы российского бюджета от продажи нефти сокращаются, отмечает агентство. Это связано с увеличением дисконта на российский Urals на фоне введения потолка цен со стороны западной коалиции, а также в связи с вступившим в силу эмбарго на морские поставки в Европу. По данным Минфина, средняя цена Urals в январе составила $49,48 за баррель — в 1,7 раза меньше, чем в январе 2022 года.

Главными покупателями российской нефти стали Китай, Индия и Турция. По данным Bloomberg, объем поставок в эти страны может составлять 3,29 млн баррелей в сутки (агентство относит к этим направлениям также танкеры, пункт назначения которых еще неизвестен).

Дефицит бюджета РФ в январе составил 1,76 трлн руб. Объем поступивших доходов составил 1,356 трлн руб., что на 35% ниже объема поступления доходов в январе 2022 года. Нефтегазовые доходы упали год к году на 46%.

О том, как российские власти могут решить вопрос сокращения доходов из-за дисконта Urals,— в материале «Ъ» «Добывай, но проверяй».

Леонид Уварчев

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