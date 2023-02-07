Чемпионат Единой лиги ВТБ. Второй этап

ЦСКА—«Зенит» 86:90.
Турнирная таблица
Группа A
И В П % побед
1. ЦСКА 25 24 1 96
2. УНИКС 24 21 3 88
3. «Зенит» 25 18 7 72
4. «Локомотив-Кубань» 24 14 10 58
5. «Пари Нижний Новгород» 24 13 11 54
6. МБА 24 13 11 54
Группа Б
1. «Парма-Пари» 23 10 13 43
2. «Самара» 24 9 15 38
3. «Автодор» 23 8 15 35
4. «Енисей» 24 8 16 33
5. «Астана» 24 5 19 21
6. «Минск» 24 1 23 4
Очки, набранные командами на первом этапе, учитываются. По итогам второго этапа все шесть команд группы A и две лучшие команды группы Б выходят в 1/4 финала.