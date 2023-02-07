Чемпионат Единой лиги ВТБ. Второй этап

ЦСКА—«Зенит» 86:90.

Турнирная таблица

Группа A

И В П % побед

1. ЦСКА 25 24 1 96

2. УНИКС 24 21 3 88

3. «Зенит» 25 18 7 72

4. «Локомотив-Кубань» 24 14 10 58

5. «Пари Нижний Новгород» 24 13 11 54

6. МБА 24 13 11 54

Группа Б

1. «Парма-Пари» 23 10 13 43

2. «Самара» 24 9 15 38

3. «Автодор» 23 8 15 35

4. «Енисей» 24 8 16 33

5. «Астана» 24 5 19 21

6. «Минск» 24 1 23 4

Очки, набранные командами на первом этапе, учитываются. По итогам второго этапа все шесть команд группы A и две лучшие команды группы Б выходят в 1/4 финала.