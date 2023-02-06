Избран новый секретарь ярославского городского отделения «Единой России»

Председатель муниципалитета Ярославля Сергей Калинин сегодня на конференции был избран секретарем ярославского городского отделения партии «Единая Россия». Об этом сообщил мэр Ярославля Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Артема Молчанова Фото: Телеграм-канал Артема Молчанова

Как уточняется на сайте регионального отделения «Единой России», делегаты тайным голосованием утвердили кандидатуру господина Калинина, ранее исполнявшего полномочия секретаря.

До Сергея Калинина секретарем местного отделения «Единой России» был Артур Ефремов, он же занимал должность председателя муниципалитета Ярославля предыдущего созыва. В сентябре 2022 года господин Ефремов, не принимавший участие в выборах в муниципалитет, добровольно сложил с себя полномочия секретаря городского отделения партии. 20 сентября президиум регионального политического совета «Единой России» назначил Сергея Калинина исполняющим обязанности главы горотделения.

Алла Чижова