На Кубани возбудили дело о травмировании ножом ребенка из многодетной семьи

В Новокубанском районе по факту травмирования ножом четырехлетнего ребенка из многодетной семьи возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, 5 февраля в Новокубанске во время ужина ребенок получил колото-резаную рану в область грудной клетки. С травмой малолетнего доставили в больницу. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Уголовное дело возбудили по п.«в» ч.2 ст.115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью ребенка). У следователей после изучения условий жизни семьи, в которой живет пострадавший, возникли подозрения, что их права могли быть нарушены со стороны должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства.

По данным прокуратуры региона, данная семья находится на учете как неблагополучная. В ней живут еще трое детей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Анастасия Донскова

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