В Новокубанске проверят обстоятельства ранения четырехлетнего ребенка ножом в живот

В Новокубанске начали проверку обстоятельств травмирования ребенка 2019 года рождения острым предметом в живот. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, ночью 6 февраля текущего года ребенка с ранением госпитализировали в детскую больницу Армавира. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Сообщается, что ребенка воспитывали в многодетной семье, которая состоит на учете в администрации района как неблагополучная. Кроме пострадавшего в данной семье живут еще трое детей.

В настоящее время проходят меры по выяснению всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка работы органов системы профилактики.

Анастасия Донскова

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