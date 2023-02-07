ПО банкует

Российские банки имеют возможности в широких пределах заместить иностранное ПО — доля покрытия функционала зарубежных вендоров составляет 69–100% по различным направлениям, оценивают в Kept. Однако наличие таких разработок еще не означает возможность полноценного перехода. На внедрение требуется и время, и деньги, в том числе на обеспечение совместимости и повышение качества аналогов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно исследованию консалтинговой компании Kept (с ним ознакомился “Ъ”), российские разработки способны в значительной степени заменить функционал зарубежных аналогов программного обеспечения (ПО) для финансового сектора. По оценке аналитиков, продукты зарубежных вендоров составляли более 50% от всех используемых банками систем.

В сегменте систем Process Mining (технология, позволяющая получить новые знания на основе данных из информационных систем компании) российские разработчики уже могут предложить решения, на 69% покрывающие функционал, предоставляемый иностранными вендорами. По другим направления покрытие выше: в системе управления и работы с данными — 84,5%, системе принятия решений — 91,3%, мониторинговых системах — 93,3%, системах управления взаимоотношениями с клиентами — 95,8%, управления маркетинговыми кампаниями — 96,5%. Предельный показатель (100%) — в системе фрод-мониторинга и BPM (концепция процессного управления организацией, на основе таких систем работают кредитные конвейеры).

Однако сам факт наличия ПО еще не означает эффективности и даже возможности его применения. Как подчеркивает собеседник “Ъ” среди банкиров, «решения по управлению крупными базами данных для крупнейших банков уникальны», а отечественные аналоги уступают по качеству. «Самое сложное — поменять нижний слой структуры, в частности после ухода американской Oracle. Над этим стоит множество прикладного ПО, которое внедрялось десятилетиями. Быстро заменить все ПО без угрозы "уронить" банк и сохранить показатели прибыли и рентабельности капитала — большой вызов»,— говорит собеседник “Ъ”.

Банки начали готовиться к переходу на отечественное ПО еще до 2022 года, у некоторых уже был проведен анализ подрядчиков, но активная работа началась только в прошлом году, отмечает руководитель направления по оказанию услуг финансовым институтам компании ДРТ Анна Зданевич.

В 2023 году продолжится активная фаза импортозамещения в финансовом секторе, считают в Kept. Однако менять ПО целесообразно, когда текущая версия обновления уже окажется функционально устаревшей, поясняет директор практики Kept по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Ольга Бледнова, поэтому банки «смотрят в первую очередь на тот комплекс систем, без которых деятельность будет невозможна либо существенно ограничена».

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 26 мая 2022 года: «(Мы) готовимся к созданию отраслевого центра компетенции по импортозамещению программного обеспечения».

Системно значимые банки, по мнению госпожи Бледновой, осуществляют переход быстрее (см. “Ъ” от 23 января). Так, в Сбербанке отметили, что в ближайшее время переведут 90% банкоматов на собственную операционную систему на основе Linux. У МКБ в области инфраструктуры доля импортозамещения составляет около 20%. В РСХБ утверждают, что там на начало 2023 года доля российского ПО, входящего в реестр Минцифры, по различным классам составляла около 70%.

При этом банкиры отмечают закономерные трудности с переходом на новое ПО. «Прикладные решения могут быть ограниченно совместимы с российскими операционными системами, СУБД или иными инфраструктурными компонентами или требуют дополнительных усилий на адаптацию, что увеличивает сроки внедрения»,— поясняют в РСХБ. Периодически банк «сталкивается с существенным повышением цен производителей», добавляют там.

Собеседник “Ъ” на рынке ИБ подтверждает, что «случаи завышения цен по сравнению с западными аналогами были». Он объясняет, что «разработка дорогая, а количество внедрений на начальном этапе небольшое». Сейчас ситуация выравнивается, утверждает источник “Ъ”.

Кроме того, стартовые позиции перед масштабным импортозамещением у банков серьезно отличаются. Как отмечает госпожа Бледнова, часть решений у банков была своя, часть — полностью на импортном ПО. Она называет «жизнеспособным сценарием» разработку крупными банками собственных решений и продажу прав на их использование небольшим и средним банкам. Это, по мнению эксперта, «может быстро сработать для тех банков, которые консолидируются под крупными игроками или имеют такие планы».

Ольга Шерункова