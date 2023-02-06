Эпизод о взятках оценят заново

Дело бывшего начальника отдела ГИБДД МУ МВД России «Новочеркасское» Евгения Ганзенко будет частично рассмотрено заново. Ранее экс-полицейский был приговорен к четырем годам и двум месяцам колонии общего режима за получение взяток от подчиненных и мошенничество. Ростовский областной суд отменил наказание за взяточничество, уголовное дело в этой части будет передано на новое судебное разбирательство.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Ганзенко утверждает, что собранные с подчиненных деньги тратил на нужды отдела

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Евгений Ганзенко утверждает, что собранные с подчиненных деньги тратил на нужды отдела

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Новочеркасский городской суд заново рассмотрит дело о взяточничестве экс-начальника местного отдела ГИБДД Евгения Ганзенко. Соответствующее решение принял Ростовский областной суд, рассмотревший в апелляционном порядке приговор, вынесенный полицейскому в феврале 2022 года.

Уголовное дело в отношении начальника новочеркасского отдела ГИБДД майора полиции Евгения Ганзенко было возбуждено в 2020 году. Изначально он обвинялся в получении 600 тыс. руб. от сотрудников ОГИБДД МУ МВД России «Новочеркасское» за покровительство по службе. Также, по версии следствия, он солгал троим сотрудникам, что им ошибочно начислены премии, и потребовал от них передать ему 130 тыс. руб.

В отношении майора полиции было возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере и мошенничестве (п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 3 ст. 159 УК РФ). Подозреваемый был задержан и заключен под стражу 25 марта 2020 года, через три дня его перевели под домашний арест.

На суде Евгений Ганзенко не признал вину. Он заявил, что никогда не требовал денег от подчиненных и никому не покровительствовал.

При этом в ходе предварительного следствия экс-полицейский показал, что собирал с подчиненных деньги, но тратил их на нужды отдела, в частности оплачивал работу секретаря и уборщицы.

По второму эпизоду Евгений Ганзенко утверждал, что ошибочно начисленные его подчиненным премии он вернул сотрудникам бухгалтерии по их требованию.

В феврале 2022 года Новочеркасский горсуд признал Евгения Ганзенко виновным в получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ, более мягкая квалификация) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Суд счел недоказанным, что Ганзенко получил 600 тыс. руб. от всех сотрудников отдела, но установил, что в 2019 году экс-полицейский получил от одного подчиненного 70 тыс. руб. Также суд признал верными выводы следствия по второму эпизоду о мошенничестве с премиями.

Евгений Ганзенко был приговорен к четырем годам и двум месяцам колонии общего режима со штрафом в размере 70 тыс. руб. Также он был лишен звания майора полиции.

В мае 2022 года Ростовский облсуд оставил приговор Новочеркасского городского суда без изменения, однако Четвертый кассационный суд общей юрисдикции направил дело на новое апелляционное рассмотрение.

Прокуратура в апелляционном представлении назвала переквалификацию действий Ганзенко необоснованной и немотивированной и попросила ужесточить ему наказание до восьми лет колонии строгого режима со штрафом в размере 6 млн руб., а также лишить его звания и запретить на три года занимать должности в правоохранительных органах.

Ростовский областной суд решил, что по эпизоду о взяточничестве выводы суда первой инстанции «основаны на неверной, неполной, не всесторонней оценке исследованных судом доказательств».

«Соглашаясь с доводами апелляционного представления, судебная коллегия находит приговор в части осуждения Ганзенко Е. А. по ч. 2 ст. 290 УК РФ подлежащим отмене, а дело в указанной части — передаче на новое судебное разбирательство», — сказано в определении облсуда.

Адвокат Евгения Ганзенко Сергей Турабелидзе сообщил «Ъ-Юг», что сейчас защита обсуждает вопрос возможности обжалования этого решения в кассационном порядке.

Кристина Федичкина