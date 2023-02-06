Сберегательный фонд номеров

Крупная пермская гостиница Holiday Inn увеличит номерной фонд на 25%. Расширение планируется провести за счет реконструкции расположенного рядом бывшего офиса Сбербанка, который недавно выкупила близкая к владельцам отеля ГК «Одас». Цена объекта варьировалась от 119 до 130 млн руб., в его приспособление под гостиницу предполагается вложить еще 50 млн руб. Участники рынка считают, что дополнительные номера сегодня будут востребованы, так как на фоне ограничений зарубежных поездок у российских отелей достаточно постояльцев. Эксперты по недвижимости называют сделку уникальной, отмечая, что Holiday Inn вряд ли нашел бы другое помещение для расширения, а Сбербанк — других покупателей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Объявление о продаже ПАО «Сбербанк» своего офиса, примыкающего к гостинице Holiday Inn на бульваре Гагарина, 65а, появилось на Avito в марте прошлого года. Общая площадь трехэтажного здания составляет 3 тыс. кв. м, участка под ним — 3,7 тыс. кв. м. Здесь у банка размещалось отделение по обслуживанию клиентов и учебный центр. Изначально объект был выставлен на торговой площадке за 119 млн руб., позже цена увеличилась до 130 млн руб. Особым условием продажи являлось сохранение в здании отделения банка на условиях обратной аренды помещений площадью 647,3 кв. м (54,4 кв. м в подвале и 592,8 кв. м на первом этаже).

О том, что банку спустя почти год удалось найти покупателя на актив, «Ъ-Прикамье» рассказал представитель Holiday Inn Perm Сергей Сташков. Итоговую сумму сделки он не раскрыл. Гос­подин Сташков пояснил, что ГК «Одас» является бизнес-партнером владельцев гостиницы и с ней уже есть договоренность об использовании площадей бывшего сберовского офиса для расширения отеля. «Holiday Inn Perm арендовал у новых владельцев помещения на втором и третьем этажах блока. На втором этаже мы разместим около 30 номеров — это около 1 тыс. кв. м, а на третьем этаже, на месте учебного центра Сбербанка, будет работать конференц-центр площадью 900 кв. м. Арендованные помещения мы соединим с действующим оте­лем переходами»,— сообщил Сергей Сташков. Таким образом, общая площадь оте­ля вырастет на 2 тыс. кв. м, а номерной фонд увеличится примерно на 25%. Помещения на первом этаже секции продолжит занимать Сбербанк на правах аренды.

Запустить работу конференц-центра планируется в течение двух недель, так как помещение не требует серьезного переоборудования: здесь уже есть конференц-зал на 150 человек с раздвижными перегородками, четыре средних и три малых зала, кафетерий и большой холл. Что качается расширения оте­ля, то для этого необходимо сначала разработать проект. «Процесс реконструкции помещений более сложный, чем новое строительство,— пояснил представитель Holiday Inn Perm.— Но мы будем стараться завершить работы к лету, к празднованию 300-летия Перми. Технически это возможно». В реконструкцию Holiday Inn Perm планируется инвестировать около 50 млн руб.

Гендиректор ГК «Одас» Олег Долженков не ответил на звонок по известному редакции номеру.

Гостиница на бульваре Гагарина, 65а, в Перми была возведена в 2000-е годы компанией «Стройиндустрия». Сейчас объект принадлежит структуре пермского бизнесмена Михаила Белебезьева, с 2018 года владеющего «Стройиндустрией». Непосредственно деятельностью отеля управляет ООО «Гамма», единственным учредителем которого является уроженка Перми Марина Глумова. Ранее отель был четырехзвездочным и назывался «Жемчужина». В 2020 году он начал работать под брендом Holiday Inn и получил категорию «пять звезд». В мае в Holiday Inn Perm сообщали, что работают над созданием собственного бренда — на случай, если владеющая брендом Holiday Inn британская «Интерконтинентал Хотелс Груп», которая ушла из РФ, решит расторгнуть договор с пермским франчайзи. Однако пока этого не произошло и отель продолжает носить прежнее название. На данный момент его фонд составляет 118 номеров, среди которых есть номера первой категории, «джуниор сюит» и «люкс».

ГК «Одас» — официальный дилер Lada, UAZ и Skoda в Перми. Управляющее группой одноименное ООО было зарегистрировано в Перми в 2010 году. Его основным собственником является Виктор Белебезьев, который владеет 65% в уставном капитале общества, еще 35% принадлежит господину Долженкову. По данным Kartoteka.ru, выручка ООО «Одас» в 2021 году составила 4,6 млрд руб., чис­тая прибыль — 83,7 млн руб.

Гостиничная отрасль к настоящему моменту успела оправиться от кризиса, который испытывала в 2020 году из-за режима самоизоляции, вводившегося в регионе в период активного распространения COVID-19. Уже по итогам 2021 года крупные отели Прикамья сумели заметно улучшить финансовые показатели. В частности, ООО «Гамма» увеличило выручку относительно 2020-го с 79,2 до 185,3 млн руб., а чистую прибыль — с 8,3 до 43,7 млн руб. Отчетность за 2022 год отельеры еще не раскрывали, но отмечали, что по его итогам удалось полностью вернуться к допандемийному уровню.

На фоне улучшения ситуации на рынке на расширение бизнеса решились и другие его участники. Ранее стало известно, что пермская гостиничная сеть AurA готовится к строительству II очереди одного из двух своих отелей — того, который находится на ул. Монастырской, 19а.

Владелец отелей New Star и City Star Александр Полев считает, что для увеличения номерного фонда сейчас удачное время. «Поскольку выезд за рубеж сегодня ограничен, у российских гостиниц хорошая загрузка»,— отмечает господин Полев. В то же время он полагает, что экономически более выгодно приобрести уже работающую гостиницу, чем строить новый объект или заниматься приспособлением помещений, использовавшихся другой организацией. «Инвестиции в новое строительство сегодня составят примерно 200 тыс. руб. на 1 кв. м, тогда как уже готовые площади будут стоить 50–60 тыс. руб.»,— поясняет предприниматель.

Гендиректор АН «Респект» Алексей Ананьев полагает, что на пермском рынке недвижимости сейчас нет других помещений, которые могли бы подойти Holiday Inn Perm для создания дополнительных номеров. У Сбербанка же, по его мнению, вероятнее всего, не было других покупателей. «Подобные крупные объекты сложно продать, особенно при таком низком спросе на коммерческие площади, как сегодня. Такие сделки уникальны. Предполагаю, что эта была заключена не на рыночных условиях и в итоге банк уступил помещения по цене гораздо ниже той, которая указывалась в объявлении. Год — еще небольшой срок экспозиции. Продажа могла бы тянуться и дольше, если бы отелю не было интересно это здание в силу его расположения»,— говорит господин Ананьев.

Евгения Ахмедова, Екатерина Артемова