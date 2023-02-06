Жители Черноземья в 2022 году стали чаще посещать фитнес-клубы

После снятия большинства коронавирусных ограничений в 2022 году в регионах Черноземья посещаемость спортзалов и фитнес-клубов увеличилась вплоть до 70%. Об этом говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основанном на опросных данных выборочного наблюдения состояния здоровья населения Росстата.

Наибольший среди регионов Черноземья рост доли занимающихся спортом в фитнес-клубах за 2022 год в сравнении с 2021-м исследование фиксирует в Орловской области — там показатель увеличился на 70%. Среди них 69% мужчин и 31% женщин.

В Белгородской области рост посещаемости спортзалов составил, по оценке компании, 42% (гендерное соотношение — 48 и 52%). Тамбовская область демонстрирует динамику в 20% (57 и 43%), Курская — в 15% (46%).

В еще двух регионах Черноземья посещаемость спортзалов, напротив, уменьшилась, считают в FinExpertiza

В Липецкой области доля посещающих фитнес-клубы жителей сократилась на 22% (из числа тренирующихся мужчин 55%, женщин — 45%), в Воронежской — на 1% (53 и 47%).

В целом в России за 2022 год количество постоянных посетителей фитнес-клубов и спортивных секций выросло на 1 млн человек, или на 7%, отмечают в FinExpertiza. «Однако это лишь пятая часть тех, кто прекратил системные занятия спортом в 2021 году. В то же время тренировки дома или на улице в 2022 году забросили 5 млн человек»,— говорится в исследовании.

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте