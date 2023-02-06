Китайский автопроизводитель BAW выходит на авторынок Петербурга

Петербургский автодилер «Рольф» и китайская автомобилестроительная компания BAW (Beijing Automobile Works Co., Ltd.) предварительно договорились запустить в городе продажи легковых автомобилей бренда. В дальнейшем в Петербурге может быть локализовано их производство, пишут «Ведомости Санкт-Петербург» со ссылкой на комитет по внешним связям Смольного.

«Сейчас готовятся соглашения. Наша сторона заинтересована в том, чтобы реализовать поставки в течение нескольких месяцев. В будущем также рассматривается вариант наладить локальное производство BAW в Петербурге, если на автомобили бренда будет спрос»,— приводит издание слова зампреда комитета Арби Абубакарова.

В свою очередь вице-президент петербургской Торгово-промышленной палаты Екатерина Лебедева отметила, что продажи BAW могут стартовать также и через салоны другого дилера, проявившегося интерес к поставкам. Его название госпожа Лебедева не раскрыла.

Beijing Automobile Works Co. — китайская автомобилестроительная компания, образованная путем слияния Beijing Automobile Works с автосборочным цехом Beijing. Компания выпускает до 100 тыс. автомобилей в год, включая грузовики и военную технику.

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