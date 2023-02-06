В Сочи в арестованном сафари-парке изможденного оленя скормили хищникам

В Сочи в арестованном «Сафари парке» (село Ахштырь) умершего из-за плохих условий содержания оленя скормили хищникам. Об этом сообщает «КП Кубань» со ссылкой на Сочинское географическое общество.

Председатель РГО Сочи Александр Зобнин сообщил изданию о гибели двух мар (грызунов семейства свинковых). Сбежавшего ранее верблюда Кешу спасли местные фермеры и оставили на своем содержании. Поиски самки Зухры продолжаются.

Часть животных разместили в Кавказском заповеднике и у волонтеров. Несколько обитателей парка сбежали, некоторые из них погибли от голода и холода. С территории закрытого парка пока не могут вывезти медведя Винни-Пуха из-за отсутствия подходящего вольера.

Ранее стало известно о сложностях с финансированием и аресте частного зоопарка в Сочи. Летом прошлого года в соцсетях появились сообщения об изможденных верблюдах, содержащихся в вольерах. Тогда руководство парка объяснило состояние животных кожной болезнью.

Анастасия Донскова

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