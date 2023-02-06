Мошенники осваивают QR-коды

В Центробанке предупредили о новых схемах кражи денег у россиян. При этом действуют злоумышленники открыто: они размещают в подъездах, на стенах домов, на остановках транспорта и в других публичных местах изображение QR-кода. Перейдя по нему, потенциальная жертва попадает в чат-бот в каком-либо мессенджере. Там ему предлагают помочь с получением социальных выплат, например, пособия для социально незащищенного человека или как семье с ребенком. Для оформления такой выплаты мошенники запрашивают личные и финансовые сведения, чтобы потом снять деньги с карты, пояснил заместитель председателя Банка России Герман Зубарев в интервью «Известиям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Функция защиты пользователей от мошенников должна быть возложена на банки, считает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин: «Возможно, появится более строгая система идентификации личности при совершении платежей, не двухуровневая, а что-то еще.

Может быть, будут внедрены алгоритмы, которые смогут показать, что сделка не является типичной и необходимо позвонить клиенту и проверить, уверен ли он в том, кому переводит деньги. Также имеет смысл ввести опцию установки лимита, чтобы защититься от больших потерь.

Все решения технические есть, но до последнего момента это не было в интересах банков. Они всегда говорили: мы здесь ни при чем, ловите вместе с полицией этих преступников и взыскивайте свои деньги, раз уж вы сами раскрыли информацию мошенникам».

В Центробанке рассказали, что за 2022 год по инициативе регулятора было заблокировано более 750тыс. телефонных номеров, через которые действовали мошенники. Это в четыре раза больше, чем было в 2021-м. Теперь все чаще злоумышленники звонят через мессенджеры, где контроль регулятора невозможен, признали в ЦБ.

Банк предлагает ввести «период охлаждения», в течение которого подозрительные переводы будут останавливаться. Сейчас обсуждается срок — от двух дней до двух недель. Если за это время клиент отзывает свой перевод, банк обязан вернуть полностью всю сумму.

Законопроект с такой нормой планируют принять в Госдуме в первом чтении в ближайшее время.

Однако это полностью противоречит всей концепции банковских услуг, которая разрабатывалась в последние годы, отметил исполнительный директор департамента корпоративных финансов инвестиционной компании «ИВА Партнерс» Артем Тузов:

«Проблема заключается в том, что все банковские технологии создавались и развивались для того, чтобы ускорить платежи, чтобы деньги ходили моментально — это был общий запрос и у населения, и у бизнеса.

Людям хотелось моментально переводить деньги с карты на карту, отправлять какие-то суммы родителям и прочее. А когда будет период охлаждения, и осуществления платежа придется ждать две недели, это, конечно, вызовет определенное недовольство. И вся проблема в том, что негатив начнет транслироваться именно на банки.

Надо ли делать это по всем видам платежей, большой вопрос. То есть по-хорошему у человека должна быть, например, "белая книга", куда он может в любой момент отправить средства — например, родственникам. Но мошенники просто будут заставлять людей вносить туда уже свои счета, и тогда вся система тоже перестанет работать. Поэтому здесь простого решения нет. Такая борьба законодателей всегда будет не поспевать за мошенниками».

Сейчас клиенту почти невозможно вернуть деньги, которые у него похитили злоумышленники. По данным ЦБ, доля возвратов не превышает 5 % от всего объема похищенных денежных средств.

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Светлана Белова