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Коммерсантъ FM
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Мошенники осваивают QR-коды

Как можно защитить клиентов банков от хищения средств

В Центробанке предупредили о новых схемах кражи денег у россиян. При этом действуют злоумышленники открыто: они размещают в подъездах, на стенах домов, на остановках транспорта и в других публичных местах изображение QR-кода. Перейдя по нему, потенциальная жертва попадает в чат-бот в каком-либо мессенджере. Там ему предлагают помочь с получением социальных выплат, например, пособия для социально незащищенного человека или как семье с ребенком. Для оформления такой выплаты мошенники запрашивают личные и финансовые сведения, чтобы потом снять деньги с карты, пояснил заместитель председателя Банка России Герман Зубарев в интервью «Известиям».

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Функция защиты пользователей от мошенников должна быть возложена на банки, считает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин: «Возможно, появится более строгая система идентификации личности при совершении платежей, не двухуровневая, а что-то еще.

Какие способы защиты россиян от банковских мошенников обсуждают власти

Какие способы защиты россиян от банковских мошенников обсуждают власти

Может быть, будут внедрены алгоритмы, которые смогут показать, что сделка не является типичной и необходимо позвонить клиенту и проверить, уверен ли он в том, кому переводит деньги. Также имеет смысл ввести опцию установки лимита, чтобы защититься от больших потерь.

Все решения технические есть, но до последнего момента это не было в интересах банков. Они всегда говорили: мы здесь ни при чем, ловите вместе с полицией этих преступников и взыскивайте свои деньги, раз уж вы сами раскрыли информацию мошенникам».

В Центробанке рассказали, что за 2022 год по инициативе регулятора было заблокировано более 750тыс. телефонных номеров, через которые действовали мошенники. Это в четыре раза больше, чем было в 2021-м. Теперь все чаще злоумышленники звонят через мессенджеры, где контроль регулятора невозможен, признали в ЦБ.

Банк предлагает ввести «период охлаждения», в течение которого подозрительные переводы будут останавливаться. Сейчас обсуждается срок — от двух дней до двух недель. Если за это время клиент отзывает свой перевод, банк обязан вернуть полностью всю сумму.

Законопроект с такой нормой планируют принять в Госдуме в первом чтении в ближайшее время.

Однако это полностью противоречит всей концепции банковских услуг, которая разрабатывалась в последние годы, отметил исполнительный директор департамента корпоративных финансов инвестиционной компании «ИВА Партнерс» Артем Тузов:

«Проблема заключается в том, что все банковские технологии создавались и развивались для того, чтобы ускорить платежи, чтобы деньги ходили моментально — это был общий запрос и у населения, и у бизнеса.

Почему участились случаи мошенничества при залоге квартир

Почему участились случаи мошенничества при залоге квартир

Людям хотелось моментально переводить деньги с карты на карту, отправлять какие-то суммы родителям и прочее. А когда будет период охлаждения, и осуществления платежа придется ждать две недели, это, конечно, вызовет определенное недовольство. И вся проблема в том, что негатив начнет транслироваться именно на банки.

Надо ли делать это по всем видам платежей, большой вопрос. То есть по-хорошему у человека должна быть, например, "белая книга", куда он может в любой момент отправить средства — например, родственникам. Но мошенники просто будут заставлять людей вносить туда уже свои счета, и тогда вся система тоже перестанет работать. Поэтому здесь простого решения нет. Такая борьба законодателей всегда будет не поспевать за мошенниками».

Сейчас клиенту почти невозможно вернуть деньги, которые у него похитили злоумышленники. По данным ЦБ, доля возвратов не превышает 5 % от всего объема похищенных денежных средств.

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Светлана Белова

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