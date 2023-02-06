Перевод имени Дзержинского

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) отменил приговор по уголовному делу в отношении бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая. Уголовное дело было передано на новое рассмотрение в Дзержинский райсуд Перми. Ранее обвиняемый был приговорен к 11 годам лишения свободы и штрафу 10 млн руб. за совершение различных преступлений. Сам Сергей Мурай вину по делу не признавал. Как и в предыдущих инстанциях, экс-прокурор и его защитник настаивали на том, что дело основывается на противоречивых показаниях заинтересованных лиц. При этом ряд «технических» доказательств по делу опровергает позицию следствия. Отмены судебного акта добивались как защита, так и гособвинение. Защитник осужденного Михаил Постаногов говорит, что понять, чьи доводы учел суд, можно будет после изучения мотивировочной части судебного акта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

С кассационными жалобами на решения судов первой и апелляционной инстанций обратился как Сергей Мурай со своим защитником, так и представители государственного обвинения. Господин Мурай настаивал на своей полной невиновности и незаконности приговора суда первой инстанции, которым он был наказан 11 годами лишения свободы в колонии строгого режима, штрафом в 10 млн руб. и лишением классного чина старшего советника юстиции. Самые тяжкие преступления, за которые был осужден бывший прокурор Индустриального района Перми — получение двух взяток от семьи предпринимателя Анатолия Варламова. Суд согласился с версией следствия, что Сергей Мурай получил 1 млн руб. техникой и наличными за невозбуждение уголовного дела по факту невыплаты зарплаты работникам ООО «Дорспецстрой». Еще 1 млн руб. он получил наличными от Анатолия Варламова в присутствии его родственников за обещание не требовать для него реального наказания в процессе по уголовному делу о преднамеренном банкротстве ООО «Уралспецстрой».

Еще семь преступлений, которые были вменены экс-прокурору, связаны с посредничеством в передаче взяток в интересах Игоря Кожевникова, который в то время возглавлял УФССП по Пермскому краю. По версии следствия, деньги он получал от бизнесменов, которым через службу судебных приставов оказывались услуги по обналичиванию средств. Также Сергей Мурай подстрекал начальника одного из отделов ФССП Александру Марданову к превышению полномочий и служебному подлогу, попросив ее незаконно закрыть исполнительное производство в отношении своего знакомого.

С версией обвинения Сергей Мурай не согласился. Приговор Дзержинского райсуда он пытался обжаловать в Пермском краевом суде, но смог добиться лишь его частичной отмены в части наказания о лишении прокурорского классного чина. Решение апелляции не устроило гособвинение: в итоге в кассации обе стороны настаивали на отмене определения апелляции.

По данным «Ъ-Прикамье», в ходе процесса господин Мурай настаивал, что его обвинение фактически основывается на противоречивых показаниях лиц, часть из которых сами были фигурантами уголовных дел и хотели смягчить ответственность. По эпизоду с получением взятки техникой бывший прокурор утверждал, что не мог получить транспорт или выгоду от его продажи в 2015 году, как указывает следствие. Согласно данным защиты, даже в 2016 году на автотехнику был наложен арест в рамках уголовного дела о преднамеренном банкротстве.

Сергей Мурай также отрицал и получение взятки от Анатолия Варламова. По его убеждению, описание в уголовном деле обстоятельств, которые относятся к этому эпизоду, выглядит странным и нелогичным. Так, согласно версии следствия, после того как господин Мурай потребовал взятку у предпринимателя, последний сделал запись в ежедневнике: «Подготовить для Мурая 2 млн руб.». После этого господин Варламов в своем доме передал прокурору деньги в присутствии членов семьи, а через пять лет после совершения преступления он добровольно решил явиться в СКР с явкой с повинной и ежедневником. Как отмечает защита, позже экспертиза установила, что запись в ежедневнике выполнена не ранее 2018 года, что абсолютно расходится с показаниями бизнесмена.

Кроме того, при рассмотрении дела о преднамеренном банкротстве «Уралсибспецстроя» прокуратура настаивала на реальном наказании для Анатолия Варламова, но тот был приговорен лишь к штрафу 400 тыс. руб. Этот приговор надзорный орган пытался обжаловать в апелляции.

Приговор за остальные преступления, как считает защита, основывается только на противоречивых показаниях заинтересованных свидетелей, основным из которых является бывший начальник одного из отделов УФССП Александра Марданова. В ходе следствия и суда экс-пристав пояснила, что через Сергея Мурая получала деньги от предпринимателей в интересах своего начальника Игоря Кожевникова. Господин Мурай говорит, что был едва знаком с госпожой Мардановой и никогда не встречался с ней для передачи денег. Он обращает внимание, что, как и господин Варламов, Александра Марданова также написала явку с повинной, причем сначала она дала показания только в отношении своего руководителя, а уже потом вспомнила про прокурора. При этом анализ телефонных соединений прокурора и пристава показывает, что в период, когда, по версии следствия, господин Мурай передавал деньги, они не общались.

Защитник Сергея Мурая адвокат Михаил Постаногов отметил, что суд огласил лишь резолютивную часть решения. По его словам, понять, почему кассация решила вернуть дело на новое рассмотрение, можно будет после изучения мотивировочной части судебного акта. «Направляя кассационную жалобу, мы были совершенно уверены в своей правоте, поскольку приговор суда не может основываться на непоследовательных и противоречивых показаниях свидетелей, которые к тому же противоречат всем объективным доказательствам по делу»,— говорит господин Постаногов.

Дмитрий Астахов