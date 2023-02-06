В портконтроле Геленджика опровергли информацию о выброшенном на мель судне

В инспекции государственного портового контроля порта Геленджика «Ъ-Кубань» заявили, что сообщения о выброшенном на мель судне не соответствует действительности.

«У нас все в порядке. Раз мы не известили никого, значит, ничего и не произошло»,— отменили в организации.

На вопрос по поводу видео, которое ранее появилось в пабликах, в портконтроле Геленджика ответили: «Мало ли видео гуляет в сети. Судно стоит у причала все в огнях. В такой ветер бывает, что судно немного дрейфует на якоре. Но касания грунта, выброса на берег — не было».

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Геленджике в районе Тонкого мыса во время шторма на мель выбросило баржу. По данным собственного источника «Ъ-Кубань», на видео — шаланда «Северная». В пресс-службе ГУ МЧС по краю сообщили, что запросов о помощи к ним не поступало.

6 февраля в Анапе, Геленджике и Новороссийске объявили экстренное предупреждение об ураганном ветре порывами до 38 метров в секунду.

Наталья Решетняк

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