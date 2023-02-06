Poco представила смартфоны X5 5G и X5 Pro 5G

Бренд Poco в рамках фирменного мероприятия представил новые смартфоны X5 5G и X5 Pro 5G в версиях для глобального рынка.

Оба устройства получили 6,6-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением Full HD+ (2400х1080 точек) и частотой обновления 120 Гц, но версия Pro поддерживает технологии HDR10+ и Dolby Vision. Смартфоны оснащены чипами Qualcomm, но если X5 5G имеет процессор Snapdragon 695, то для X5 Pro 5G предусмотрен уже Snapdragon 778G. Доступны версии с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти.

Poco X5 5G имеет фронтальную камеру 13 Мп, а также основной блок, включающий в себя модуль 48 Мп, сверхширокоугольный объектив 8 Мп и макрообъектив 2 Мп. Модель Pro получила уже фронтальную камеру 16 Мп, основной объектив 108 Мп, а также аналогичные базовой версии сверхширокоугольный объектив 8 Мп и макрообъектив 2 Мп.

Обе модели работают под Android 13 с фирменной графической оболочкой MIUI 14. Смартфоны получили батарею на 5 тыс. мА•ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт у X5 5G и 67 Вт у X5 Pro 5G. К особенностям устройств можно отнести наличие ИК-порта, модуля NFC и 3,5-миллиметрового аудиоразъема.