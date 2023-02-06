На Кубани в 2022 году 12 тысяч обманутых дольщиков получили жилье

В Краснодарском крае в 2022 году из Единого реестра проблемных объектов было исключено 119 домов. Жилье получили 12 тыс. обманутых дольщиков, рассказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко по итогам заседания коллегии краевой прокуратуры.

«Большой пласт работы был посвящен защите прав и интересов граждан, участвующих в долевом строительстве. Благодаря позиции губернатора, слаженной совместной работе прокуратуры и органов региональной власти сложнейшую проблему удалось сдвинуть с мертвой точки. Отмечается позитивная динамика»,— рассказал председатель краевого парламента.

По его словам, также расширяется перечень мер и способов поддержки обманутых дольщиков. Кроме того, он подчеркнул, что между ЗСК и прокуратурой Кубани выстроена система эффективного взаимодействия.

«Прокурор Краснодарского края, ответственные сотрудники прокуратуры регулярно присутствуют на пленарных заседаниях краевого парламента. По актуальным вопросам законотворчества и правоприменительной практики депутаты тесно взаимодействуют с представителями прокуратуры в рамках рабочих групп комитетов ЗСК»,— отметил председатель ЗСК.

Всего в 2022 году прокуратура Краснодарского края выявила 140 тыс. нарушений федерального законодательства, к ответственности привлечено 24 тыс. человек. В суды направлены 11 тыс. исков и заявлений на общую сумму 2 млрд руб. Сотрудники прокуратуры приняли на личных приемах 50 тыс. человек, разрешено 130 тыс. обращений.

Леонид Ломакин

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