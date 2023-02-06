Умер декан факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Скулачев

Академик РАН, декан факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ доктор биологических наук Владимир Скулачев умер 5 февраля на 88-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба МГУ им. М. В. Ломоносова.

Прощание с академиком пройдет в среду, 8 февраля, в 13:00 на Хованском кладбище. Ректор МГУ Виктор Садовничий выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Скулачева. «Это поистине большая, невосполнимая утрата для родных, близких и коллег, для всех, кто знал и любил этого замечательного человека»,— сказал он.

Владимир Скулачев был основателем факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, стоял у истоков создания Института физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского. Кроме того, он руководил крупнейшим инновационным биомедицинским проектом в России «Практическое применение ионов Скулачева». Владимир Скулачев развивал новое направление в исследовании старения — концепцию феноптоза, или запрограммированного старения.

Анастасия Ларина