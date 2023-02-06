Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Умер декан факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Скулачев

Академик РАН, декан факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ доктор биологических наук Владимир Скулачев умер 5 февраля на 88-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба МГУ им. М. В. Ломоносова.

Прощание с академиком пройдет в среду, 8 февраля, в 13:00 на Хованском кладбище. Ректор МГУ Виктор Садовничий выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Скулачева. «Это поистине большая, невосполнимая утрата для родных, близких и коллег, для всех, кто знал и любил этого замечательного человека»,— сказал он.

Владимир Скулачев был основателем факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, стоял у истоков создания Института физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского. Кроме того, он руководил крупнейшим инновационным биомедицинским проектом в России «Практическое применение ионов Скулачева». Владимир Скулачев развивал новое направление в исследовании старения — концепцию феноптоза, или запрограммированного старения.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...