Главная синхронистка мира закончила карьеру

Выдающаяся российская синхронистка Светлана Ромашина заявила, выступая на «Матч ТВ», о завершении карьеры. «Я ухожу, но недалеко от спорта. Остаюсь в нашей спортивной семье»,— сказала Ромашина, которую в 2021 году Олимпийский комитет России выдвигал кандидатом на включение в комиссию спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA). Спортсменка рассказала, что возглавила спортивную школу по синхронному плаванию «Юность Москвы»: «Пока что пытаюсь вникнуть во все бумажные дела, что крайне непросто и сильно отличается от работы в воде, которая у меня была раньше. Но все же стараюсь передавать опыт и навыки девочкам, занимающимся в этой школе». «Я уже вся в работе и, конечно, думаю о возможном восстановлении наших позиций в международном сообществе, о том, что нужно выстраивать дипломатические отношения»,— добавила Ромашина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Светлана Ромашина, которой 33 года, обладает исключительным для своего вида спорта послужным списком. Она является его рекордсменкой по числу завоеванных титулов, в том числе наиболее престижных. Ромашина — семикратная олимпийская чемпионка. Причем впервые на Олимпиаде она выступала еще в 2008 году в Пекине. Тогда она соревновалась лишь в группе, а на следующих трех Олимпийских играх — в Лондоне в 2012 году, в Рио-де-Жанейро в 2016-м и Токио в 2021-м, превратившись в лидера отечественного синхронного плавания, еще и в дуэте. Сначала партнершей Ромашиной была Наталья Ищенко, а в Бразилии и Японии — Светлана Колесниченко.

Арнольд Кабанов