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Коммерсантъ FM
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Прививки поделятся мощностями

Что можно производить с помощью оборудования для создания вакцин от COVID-19

Компании, выпускающие прививки от коронавируса переключились на другие препараты. Власти больше не закупают лекарства, которые были актуальны в пандемию, а оборудование необходимо загружать, пишет Forbes. Это дорогостоящие биореакторы стоимостью от €200 тыс. до €600 тыс.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Но российские компании нашли выход: технология позволяет производить лекарства на основе моноклональных антител. Это поможет хотя бы частично загрузить мощности, считает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов:

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«Биореакторы, где выращиваются клеточные культуры, можно использовать и для других целей. Объемы производства вакцины были достаточно значительными, поэтому вопрос о том, удастся ли загрузить мощности какой-то иной альтернативной продукцией, по крайней мере, в перспективе ближайших нескольких месяцев и даже лет, остается открытым.

Если говорить про моноклональные антитела, то этот рынок растет, у него огромный потенциал развития. Более того, он за последние 10 лет кратно вырос, и потенциал для роста в ближайшем будущем сохраняется».

Вопреки ожиданиям компаниям удалось заработать на вакцинах от коронавируса и частично окупить оборудование. Так, в 2021 году чистая прибыль компании «Генериум», которая производила «Спутник V», выросла в шесть раз по сравнению с 2020 годом и достигла 64,5 млрд руб. Это могло бы продолжаться и дальше, если бы власти не сбавляли темпы вакцинации, в том числе от гриппа, уверен председатель Российской ассоциации фармацевтического маркетинга Герман Иноземцев:

«COVID-19 очень близок к вирусу гриппа, который требует ежегодную прививку. Вирус мутирует, видоизменяется, повторяется, но каждый последующий сезон штаммы разные. И поэтому вполне возможно, что при правильной политике государства в области здравоохранения и при продолжении закупки, актуализации и ежегодной пропаганде вакцинации от гриппа и от коронавируса, это оборудование вполне можно загрузить, получить прибыль.

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При этом вакцины от гриппа и COVID-19 есть, но проблема в том, что в нашей стране не так развита забота о собственном здоровье. Да и лекарствам россияне не особенно доверяют, а уж вакцинам и подавно. Государство закупает препараты для прививок, а с ее применением возникают сложности».

В Минпромторге признавали, что производство вакцин от коронавируса было официально остановлено еще в ноябре 2021 года. «Зачем их производить, если 100 млн доз лежат на складах»,— говорил замминистра Василий Осьмаков.

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Иван Корякин

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