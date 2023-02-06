СКР проверяет разрушение памятника Великой Отечественной войне в Воронежской области

Управление Следственного комитета по Воронежской области (СКР) начало проверку «по сообщениям СМИ» от разрушении памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Щучье Эртильского района, сообщили в ведомстве. Ранее издание «Блокнот Воронеж» опубликовало фото разбитой фигуры солдата, оставшейся от снесенного памятника.

В правительстве Воронежской области заявили, что памятник был «демонтирован планово для замены на новый», а к 9 мая этого года на месте старого монумента будет установлена «новая конструкция» — обелиск и таблички с именами погибших. Также планируется благоустройство территории.

«Памятник был установлен в 1950-х годах, и за это время серьезно повредился. К главе района и главе села обратились депутаты и жители Щучьего с просьбой о глубокой реконструкции памятника. Осенью 2022 года принято решение о его замене»,— рассказали в облправительстве.

Те мне менее СКР начал процессуальную проверку. В ведомстве заверили, что в рамках нее «будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, в том числе действиям должностных лиц органов местного самоуправления». Проверка, по данным «Ъ-Черноземье», была организована исключительно на основании изучения следователями публикаций в СМИ.

Сергей Калашников

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