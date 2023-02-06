Очевидцы сообщают о выброшенной на мель барже в Геленджике

В Геленджике в районе Тонкого мыса во время шторма на мель выбросило судно. Видео инцидента появилось в социальных сетях. Официальной информации пока нет. По данным собственного источника «Ъ-Кубань», на видео — шаланда «Северная» (небольшая баржа).

«Уточняем информацию»,— отметили в пресс-службе администрации Геленджика.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по краю, запросов о помощи не поступало: «Плавсредство, по предварительной информации, техническое».

Ранее в Анапе, Геленджике и Новороссийске объявили экстренное предупреждение об ураганном ветре порывами до 38 метров в секунду.

Пять лет назад под Геленджиком во время зимнего шторма на берег выбросило сухогруз «Рио», шедший под флагом Того. Сейчас судно распиливают на металлолом.

Наталья Решетняк

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