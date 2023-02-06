В Челябинске до 8 февраля продлили режим НМУ

Действовавший в Челябинске режим неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) продлен до 19 часов 8 февраля. Объявлено предупреждение первой степени, сообщают в министерстве экологии региона.

По сведениям со стационарных постов наблюдения за качеством воздуха и передвижной лаборатории областного центра экологического мониторинга, сегодня в Челябинске фиксировались незначительные превышения предельно-допустимых концентраций взвешенных частиц, диоксида азота и сероводорода. Информацию передали в надзорные органы для принятия мер дальнейшего реагирования.

Вечером 5 февраля в Челябинске на расположенном на проспекте Победы стационарном посту зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 1,7 раза.