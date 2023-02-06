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В Челябинске зафиксировали превышение концентрации сероводорода в воздухе в 1,7 раза

В воздухе Челябинска зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода вечером 5 февраля. На посту, расположенном на проспекте Победы, показатель превысил норматив в 1,7 раза, сообщает министерство экологии Челябинской области.

По данным ведомства на других стационарных постах и станциях территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха превышения по сероводороду не зафиксировано. «На отдельных постах мониторинга имеются небольшие отклонения по взвешенным веществам. В целом в некоторых районах города наблюдается запах, связанный с сероводородом, но несмотря на наличие запаха, предельно допустимые концентрации не превышают санитарно-гигиенические нормы, не оказывают влияния на здоровье, за исключением неприятных ощущений»,– заявили в минэкологии региона. Вся информация по превышениям передана в соответствующие надзорные органы для принятия мер дальнейшего реагирования.

Запах, напоминающий навоз, вечером 5 февраля чувствовали жители всех районов Челябинска. Его причину минэкологии области не называет.

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