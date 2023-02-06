Прокуратура начала комплексную проверку перевозчиков Самары

Комплексная проверка муниципальных транспортных перевозчиков стартовала в Самаре. Кроме прокуратуры в ней участвуют сотрудники городского ОГИБДД У МВД РФ, регионального Роспотребнадзора и Управления Ростехнадзора по Приволжскому федеральному округу. Об этом сообщает городское надзорное ведомство.

В частности, правоохранители намерены проверить техническое состояние транспортных средств, в том числе, на предмет отопления. Кроме того, они выяснят, соблюдают ли перевозчики расписание движения маршрутных транспортных средств и соответствует ли число единиц подвижного состава условиям муниципальных контрактов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

Ранее горожане неоднократно жаловались на неудовлетворительную работу городского транспорта. По словам местных жителей, он приходит с задержками, при этом часто в салоне холодно и грязно.

Ранее самарские чиновники предусмотрели средства на сбор жалоб на самарский транспорт. В бюджете на эти цели запланировали 750 тыс. руб.

Георгий Портнов