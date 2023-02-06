Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура начала комплексную проверку перевозчиков Самары

Комплексная проверка муниципальных транспортных перевозчиков стартовала в Самаре. Кроме прокуратуры в ней участвуют сотрудники городского ОГИБДД У МВД РФ, регионального Роспотребнадзора и Управления Ростехнадзора по Приволжскому федеральному округу. Об этом сообщает городское надзорное ведомство.

В частности, правоохранители намерены проверить техническое состояние транспортных средств, в том числе, на предмет отопления. Кроме того, они выяснят, соблюдают ли перевозчики расписание движения маршрутных транспортных средств и соответствует ли число единиц подвижного состава условиям муниципальных контрактов.

Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

Ранее горожане неоднократно жаловались на неудовлетворительную работу городского транспорта. По словам местных жителей, он приходит с задержками, при этом часто в салоне холодно и грязно.

Ранее самарские чиновники предусмотрели средства на сбор жалоб на самарский транспорт. В бюджете на эти цели запланировали 750 тыс. руб.

Георгий Портнов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...