Зеленский не выступит с видеообращением на фестивале «Сан-Ремо»

Президент Украины Владимир Зеленский не выступит с обращением на музыкальном фестивале «Сан-Ремо». Ранее о такой возможности сообщал организатор мероприятия, итальянская телекомпания Rai.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Владимир Зеленский

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Сегодня директор Rai Prime Time Entertainment Стефано Колетта сообщил, что Киев пришлет текст, который зачитает на сцене театра Аристон ведущий Амадей. Господин Колетта заявил, что находится по этому вопросу в ежедневном контакте с послом Украины Ярославом Мельником, сообщает Rai News.

Фестиваль в Сан-Ремо в нынешнем году пройдет с 7 по 11 февраля.

О возможном обращении господина Зеленского сообщалось в январе. При этом в Rai хотели заранее знать, о чем будет говорить президент Украины, чтобы избежать спорных моментов, которые могли нанести ущерб репутации компании, сообщает ItalianInsider.

Отмену выступления Владимира Зеленского уже прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Ну, не знаю. Вдруг выиграл бы в этом песенном конкурсе с рэпом?» — пошутила госпожа Захарова.

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Мария Федотова