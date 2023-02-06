Фото дня: 6 февраля

Бней-Брак, Израиль. Представители хасидской династии Садигура отмечают еврейский праздник Ту би-Шват
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Reuters / Nir Elias
Нью-Дели, Индия. Активисты молодежного крыла партии «Индийский национальный конгресс» пытаются сломать полицейскую баррикаду во время протестов, вспыхнувших после публикации информации о махинациях в финансово-промышленной группе Adani
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Reuters / Adnan Abidi
Рио-де-Жанейро, Бразилия. Местные жители на ежегодном музыкальном фестивале Cha da Alice
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Reuters / Lucas Landau
Диярбакыр, Турция. Спасатели эвакуируют ребенка из рухнувшего в результате землетрясения дома
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Reuters / Sertac Kayar
Москва. Женщина стоит у посольства Турции, к которому несут цветы в память о жертвах землетрясения