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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 6 февраля

Яркие кадры понедельника

Акция протеста в Индии, спасение пострадавших от землетрясения в Турции и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Бней-Брак, Израиль. Представители хасидской династии Садигура отмечают еврейский праздник Ту би-Шват

Бней-Брак, Израиль. Представители хасидской династии Садигура отмечают еврейский праздник Ту би-Шват

Фото: Reuters / Nir Elias

Нью-Дели, Индия. Активисты молодежного крыла партии «Индийский национальный конгресс» пытаются сломать полицейскую баррикаду во время протестов, вспыхнувших после публикации информации о махинациях в финансово-промышленной группе Adani

Нью-Дели, Индия. Активисты молодежного крыла партии «Индийский национальный конгресс» пытаются сломать полицейскую баррикаду во время протестов, вспыхнувших после публикации информации о махинациях в финансово-промышленной группе Adani

Фото: Reuters / Adnan Abidi

Рио-де-Жанейро, Бразилия. Местные жители на ежегодном музыкальном фестивале Cha da Alice

Рио-де-Жанейро, Бразилия. Местные жители на ежегодном музыкальном фестивале Cha da Alice

Фото: Reuters / Lucas Landau

Диярбакыр, Турция. Спасатели эвакуируют ребенка из рухнувшего в результате землетрясения дома

Диярбакыр, Турция. Спасатели эвакуируют ребенка из рухнувшего в результате землетрясения дома

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Москва. Женщина стоит у посольства Турции, к которому несут цветы в память о жертвах землетрясения

Москва. Женщина стоит у посольства Турции, к которому несут цветы в память о жертвах землетрясения

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Иерихон, Западный берег реки Иордан. Палестинские демонстранты блокируют дорогу горящими покрышками

Иерихон, Западный берег реки Иордан. Палестинские демонстранты блокируют дорогу горящими покрышками

Фото: Nasser Nasser / AP

Санта-Хуана, Чили. Семья обедает на месте пожара

Санта-Хуана, Чили. Семья обедает на месте пожара

Фото: Reuters / Juan Gonzalez

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Бней-Брак, Израиль. Представители хасидской династии Садигура отмечают еврейский праздник Ту би-Шват

Фото: Reuters / Nir Elias

Нью-Дели, Индия. Активисты молодежного крыла партии «Индийский национальный конгресс» пытаются сломать полицейскую баррикаду во время протестов, вспыхнувших после публикации информации о махинациях в финансово-промышленной группе Adani

Фото: Reuters / Adnan Abidi

Рио-де-Жанейро, Бразилия. Местные жители на ежегодном музыкальном фестивале Cha da Alice

Фото: Reuters / Lucas Landau

Диярбакыр, Турция. Спасатели эвакуируют ребенка из рухнувшего в результате землетрясения дома

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Москва. Женщина стоит у посольства Турции, к которому несут цветы в память о жертвах землетрясения

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Иерихон, Западный берег реки Иордан. Палестинские демонстранты блокируют дорогу горящими покрышками

Фото: Nasser Nasser / AP

Санта-Хуана, Чили. Семья обедает на месте пожара

Фото: Reuters / Juan Gonzalez

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