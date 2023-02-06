Фото дня: 6 февраля

Акция протеста в Индии, спасение пострадавших от землетрясения в Турции и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бней-Брак, Израиль. Представители хасидской династии Садигура отмечают еврейский праздник Ту би-Шват Фото: Reuters / Nir Elias Нью-Дели, Индия. Активисты молодежного крыла партии «Индийский национальный конгресс» пытаются сломать полицейскую баррикаду во время протестов, вспыхнувших после публикации информации о махинациях в финансово-промышленной группе Adani Фото: Reuters / Adnan Abidi Рио-де-Жанейро, Бразилия. Местные жители на ежегодном музыкальном фестивале Cha da Alice Фото: Reuters / Lucas Landau Диярбакыр, Турция. Спасатели эвакуируют ребенка из рухнувшего в результате землетрясения дома Фото: Reuters / Sertac Kayar Москва. Женщина стоит у посольства Турции, к которому несут цветы в память о жертвах землетрясения Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Иерихон, Западный берег реки Иордан. Палестинские демонстранты блокируют дорогу горящими покрышками Фото: Nasser Nasser / AP Санта-Хуана, Чили. Семья обедает на месте пожара Фото: Reuters / Juan Gonzalez Следующая фотография 1 / 7 Бней-Брак, Израиль. Представители хасидской династии Садигура отмечают еврейский праздник Ту би-Шват Фото: Reuters / Nir Elias Нью-Дели, Индия. Активисты молодежного крыла партии «Индийский национальный конгресс» пытаются сломать полицейскую баррикаду во время протестов, вспыхнувших после публикации информации о махинациях в финансово-промышленной группе Adani Фото: Reuters / Adnan Abidi Рио-де-Жанейро, Бразилия. Местные жители на ежегодном музыкальном фестивале Cha da Alice Фото: Reuters / Lucas Landau Диярбакыр, Турция. Спасатели эвакуируют ребенка из рухнувшего в результате землетрясения дома Фото: Reuters / Sertac Kayar Москва. Женщина стоит у посольства Турции, к которому несут цветы в память о жертвах землетрясения Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Иерихон, Западный берег реки Иордан. Палестинские демонстранты блокируют дорогу горящими покрышками Фото: Nasser Nasser / AP Санта-Хуана, Чили. Семья обедает на месте пожара Фото: Reuters / Juan Gonzalez