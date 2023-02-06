Социолога Искандера Ясавеева арестовали за статью про спецоперацию

Вахитовский райсуд Казани назначил трое суток административного ареста социологу Искандеру Ясавееву (признан иностранным агентом). Он признан виновным по ст. 20.3.1. (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Согласно решению суда, признаки экстремизма были обнаружены в его статье на сайте проекта «Idel.Реалии» (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), где господин Ясавеев рассуждал о причинах начала спецоперации РФ на Украине. Согласно экспертизе, социолог допустил негативные высказывания в отношении социальной группы «политические деятели».

Искандер Ясавеев свою вину не признал. Его адвокат Рим Сабиров сообщил «Ъ-Казань», что обжалует это решение.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"