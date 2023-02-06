Тюменские электрические сети в 2022 году направили 35 млн рублей на снижение риска производственного травматизма

Филиал компании «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети вошел в число победителей Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».



Оценку конкурсантов проводила Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, а победителей и призеров определяло Министерство труда и социальной защиты РФ. Существенное внимание, которое уделяет энергокомпания вопросам улучшения условий и охраны труда и работе с персоналом, позволило филиалу набрать 88 баллов и занять вторую строчку в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».

Отметим, Тюменские электрические сети в 2021 году направили почти 34 млн рублей на снижение рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах предприятия. В 2022 году эта сумма увеличилась до 35 млн рублей. Показателем эффективности принимаемых мер, а также практического применения принципов концепции нулевого травматизма «Vision Zero» стало отсутствие в компании «Россети Тюмень» несчастных случаев со смертельным исходом.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоится 17 февраля 2023 года в Москве в Доме правительства Российской Федерации.