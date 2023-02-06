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обновлено 15:58

Бывший выпускник ПВКИУ претендует на пост главы района Перми

Новым главой Мотовилихинского района Перми может быть назначен Игорь Сальников, который с декабря 2021 года возглавляет администрацию городского округа Верхняя Салда (Свердловская область), сообщает местное издание «Октагон. Урал». В мэрии Перми эти сведения не комментируют.

Фото: ВК Игоря Сальникова

Фото: ВК Игоря Сальникова

В Верхней Салде расположен головной офис корпорации «ВСМПО-АВИСМА», имеющей крупный производственный филиал в Березниках (Пермский край). Сам господин Сальников имеет прямое отношение к Перми: он родился в краевом центре в 1977 году, в 1999-м окончил Пермское высшее военное командно-инженерное краснознаменное училище (ПВКИУ).

Напомним, у главы Мотовилихинского района Александра Хаткевича 9 января истек срок контракта, и он покинул должность. Вскоре он был назначен начальником департамента имущественных отношений Перми.

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