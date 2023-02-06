ВС России отказал Башкультнаследию в рассмотрении жалобы по иску к «Трасту» и УТРЗ

ВС России отказал Башкультнаследию в рассмотрении жалобы на постановление арбитражного суда Уральского округа (кассационная инстанция) по спору между банком «Траст» и Уфимским тепловозоремонтным заводом.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в октябре 2021 года суд отказал Башкультнаследию в призвании недействительным договора залога недвижимости Уфимского тепловозоремонтного завода — 30 тыс. кв. м на улице Вокзальной, включая здание заводоуправления, а также железнодорожные пути протяженностью около 4 км и три участка площадью 11 га. Стоимость 35 активов оценивалась в 772 млн руб. Истец пытался доказать, что заложенные объекты относятся к объектам культурного наследия регионального значения поэтому не могли быть передан в залог, но кассационный суд не нашел противоречий с действующим законодательством.

В ВС России, куда обратилось Башкультнаследие, пришли к выводу, что «доводы заявителя кассационной жалобы выводы суда округа не опровергают и не свидетельствуют о наличии оснований для передачи жалобы на рассмотрение в судебном заседании».

Олег Вахитов

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