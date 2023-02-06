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Лучшие фото января

Яркие кадры и момент ушедшего месяца

Новогодний фестиваль, Рождество и Крещение, похороны первого президента Башкирии — в фотогалерее «Ъ-Уфа».

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Закат в морозный вечер в Уфе

Закат в морозный вечер в Уфе

Фото: Ксения Федорова / Коммерсантъ

Новогодний фестиваль «TERRA ZIMA-2023» в каникулы

Новогодний фестиваль «TERRA ZIMA-2023» в каникулы

Фото: Администрация Уфы

Верующие в церкви во время празднования Рождества Христова

Верующие в церкви во время празднования Рождества Христова

Фото: Администрация Уфы

Похороны первого президента Башкирии Муртазы Рахимова

Похороны первого президента Башкирии Муртазы Рахимова

Фото: Евгений Буров

Полицейские на похоронах Муртазы Рахимова

Полицейские на похоронах Муртазы Рахимова

Фото: Евгений Буров

Окунающийся в купель во время Крещения

Окунающийся в купель во время Крещения

Фото: Ксения Федорова / Коммерсантъ

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Закат в морозный вечер в Уфе

Фото: Ксения Федорова / Коммерсантъ

Новогодний фестиваль «TERRA ZIMA-2023» в каникулы

Фото: Администрация Уфы

Верующие в церкви во время празднования Рождества Христова

Фото: Администрация Уфы

Похороны первого президента Башкирии Муртазы Рахимова

Фото: Евгений Буров

Полицейские на похоронах Муртазы Рахимова

Фото: Евгений Буров

Окунающийся в купель во время Крещения

Фото: Ксения Федорова / Коммерсантъ

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