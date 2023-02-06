Башкортостан / Фото 06.02.2023, 15:28 Лучшие фото января Яркие кадры и момент ушедшего месяца Новогодний фестиваль, Рождество и Крещение, похороны первого президента Башкирии — в фотогалерее «Ъ-Уфа». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Закат в морозный вечер в Уфе Фото: Ксения Федорова / Коммерсантъ Новогодний фестиваль «TERRA ZIMA-2023» в каникулы Фото: Администрация Уфы Верующие в церкви во время празднования Рождества Христова Фото: Администрация Уфы Похороны первого президента Башкирии Муртазы Рахимова Фото: Евгений Буров Полицейские на похоронах Муртазы Рахимова Фото: Евгений Буров Окунающийся в купель во время Крещения Фото: Ксения Федорова / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 6 Закат в морозный вечер в Уфе Фото: Ксения Федорова / Коммерсантъ Новогодний фестиваль «TERRA ZIMA-2023» в каникулы Фото: Администрация Уфы Верующие в церкви во время празднования Рождества Христова Фото: Администрация Уфы Похороны первого президента Башкирии Муртазы Рахимова Фото: Евгений Буров Полицейские на похоронах Муртазы Рахимова Фото: Евгений Буров Окунающийся в купель во время Крещения Фото: Ксения Федорова / Коммерсантъ