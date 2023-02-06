Больше половины станций метро Екатеринбурга будут работать без кассиров

Метрополитен Екатеринбурга планирует полностью отказать от кассиров на станциях «Уралмаш», «Машиностроителей», «Уральская», «Динамо» и «Геологическая». По словам мэра Алексея Орлова, это связано с тем, что жетонами в метро пользуются менее 20% пассажиров.

«В 2019 году использовали купленные в кассах жетоны 60% пассажиров. К декабрю 2022 года доля жетонов сократилась до 17% поездок. Но кассиров не планируют сокращать на наиболее загруженных станциях»,– заявил глава города изданию «Вечерний Екатеринбург».

Ранее директор метрополитена Андрей Панаиотиди заявлял, что большие очереди в час пик в метро связаны с устаревшими валидаторами, которые долго считывают данные банковских карт. Однако на замену оборудования у метрополитена недостаточно бюджета.

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