Приставы возбудили производства на 12 млн рублей в отношении «Городской управляющей компании» из Ижевска

Судебные приставы в столице Удмуртии возбудили исполнительные производства о взыскании с ООО «Городская управляющая компания» задолженности на сумму 12,35 млн руб. Как сообщает пресс-служба управления ФССП по республике, также вынесено постановление о запрете на отчуждение жилого фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Отмечается, что данная мера необходима, чтобы помешать должнику в одностороннем порядке отказаться от исполнения договоров управления, в том числе перевода жилого фонда под управление аффилированных лиц. Такие действия приведут к тому, что с организации будет невозможно взыскать задолженность, поскольку единственным источником поступления средств является плата жителей за коммунальные услуги.

Однако постановление не лишает собственников права на расторжение договора управления с организацией. Постановление также не содержит запретов, адресованных жильцам многоквартирного дома.

Напомним, в январе суд признал директора управляющей компании Наиля Кутдузова виновным в присвоении и использовании своего служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Обвиняемый в процессе управления многоквартирными домами в 2013-2014 годах похитил вверенные ему деньги собственников за оказанные коммунальные услуги в размере больше 2 млн руб. Наиля Кутдузова приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.