В Новосибирской области объявлен конкурс на реконструкцию Колыванской ЦРБ за 876,1 млн рублей

Министерство строительства Новосибирской области проведет аукцион на право реконструкции центральной районной больницы (ЦРБ) в рабочем поселке Колывань. Власти готовы потратить на проект 876,1 млн руб.

Согласно аукционной документации, работы победителю торгов предстоит выполнить до 25 августа 2025 года. Финансирование проекта рассчитано на 2023-2025 годы. Заявки на участие в торгах принимаются до 14 февраля.

В июле прошлого года пресс-служба правительства Новосибирской области сообщала о том, что в четвертом квартале 2022 года планируется начать демонтаж поликлинического и терапевтического корпусов Колыванской ЦРБ, не отвечающих современным требованиям. На их месте будут построены новые корпуса.

В ноябре 2022 года помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Сергей Чернов в эфире «Вести Новосибирск» сообщил, что министру строительства региона объявлено предостережение в связи с затягиванием подготовки проектно-сметной документации.

Бюджет Новосибирской области на 2023 год предусматривает выделение 323,5 млн руб. на оснащение Колыванской ЦРБ.

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Валерий Лавский