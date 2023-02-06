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Коммерсантъ FM
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Индекс Мосбиржи обновил максимум с сентября 2022 года

Индекс Мосбиржи превысил 2260 пунктов, что стало максимумом с 20 сентября 2022 года. По состоянию на 14:47 индекс Мосбиржи вырос на 0,8%, до 2265,84 пункта, индекс РТС — на 0,785, до 1010,38 пункта.

Курс доллара растет на 0,1%, до 70,6 руб./$. Курс евро снижается на 1,24%, до 75,95 руб./€ (+2,90%). Курс юаня также снижается — на 0,33%, до 10,3 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

В январе 555 тыс. россиян открыли брокерские счета на Мосбирже. Общее число клиентов биржи превысило 23,5 млн человек, они открыли 39,6 млн счетов. В ноябре прошлого года заместитель министра финансов Алексей Моисеев предположил, что фондовый рынок в России будет развиваться отчасти от безысходности — как это произошло с иранскими инвесторами, которые также отрезаны от внешнего рынка санкциями.

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