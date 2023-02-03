В январе 555 тыс. россиян открыли брокерские счета на Мосбирже

555,4 тыс. физических лиц открыли 1,2 млн брокерских счетов на Мосбирже за январь 2023 года, сообщает финансовая организация. Общее число клиентов биржи превысило 23,5 млн человек, они открыли 39,6 млн счетов.

За месяц также было открыто 21,2 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов, оборот по которым составил 1,7 трлн руб. 80,4% оборота пришлись на сделки с акциями, 10,9% — с биржевыми фондами, 8,8% — с облигациями.

2,3 млн человек за январь совершили сделки на фондовом рынке — доля частных инвесторов составила 80,4%, на срочном рынке — 71,4%.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Андрей Сапожников