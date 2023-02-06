Александр Бастрыкин затребовал отчет о расследовании дела о пожаре в Мордовском заповеднике

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у нижегородских следователей доклад по уголовному делу о пожаре в Мордовском заповеднике, который уничтожил жилые дома в поселке Стеклянном Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, поводом для этого стал звонок жительницы региона на многоканальную телефонную линию информационного центра СК РФ. Женщина сообщила, что огонь уничтожил 28 жилых домов. По ее словам, жители поселка полагают, что это произошло по вине сотрудников властных и силовых структур, которые своевременно не приняли должных мер к предотвращению пожара.

Как писал «Ъ-Приволжье», пожар в Мордовском заповеднике произошел в августе 2021 года. Огонь прошел более 5,9 тыс. га. В Нижегородской области был объявлен режим ЧС. По факту пожара было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Андрей Репин