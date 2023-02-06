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обновлено 14:36

Администрация Чайковского приобретает подарочные сертификаты на 342 тыс. рублей

ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» организовало аукцион на поставку подарочных сертификатов на покупку бытовой техники и электроники на 342 тыс. руб. Заказчиком выступает управление экономического развития администрации Чайковского городского округа. Заявки от поставщиков принимаются до 6:00 14 февраля. Подведение итогов торгов запланировано на 16 февраля. Документы аукциона размещены на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ».

Всего чиновники планируют приобрести 27 сертификатов номиналом в 5 тыс. руб., 38 сертификатов по 3 тыс. руб. и 186 сертификатов по 500 руб. Сертификаты планируется использовать «в качестве подарочной, сувенирной продукции».

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