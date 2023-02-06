На Кубани за сутки выявили 51 случай COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 51 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре выявили 21 заболевшего, в Ленинградском районе - пять, в Армавире, Гулькевичском и Тбилисском районах - по четыре. Еще по два случая выявлено в Сочи, Курганинском, Мостовском и Приморско-Ахтарском районах и по одному - в Динском, Кавказском, Староминском, Успенском и Усть-Лабинском районах. На амбулаторном лечении с коронавирусом находятся 666 человек, в стационарах – 144 пациента.

Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 345 835 случаев COVID-19. Из них с выздоровлением выписали 333 875 человек, скончались – 11 150 пациентов.

Татьяна Ручкина

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