«Все запомнят Федора Емельяненко победителем»

Федор Емельяненко завершил карьеру нокаутом. Он проиграл звание чемпиона мира по версии ММА американцу Райну Бейдеру. Поединок в Калифорнии проводил промоушен Bellator. Бой закончился досрочно в первом раунде. После поражения россиянин, которому сейчас 46 лет, заявил, что больше не будет выступать на профессиональном уровне. На счету Емельяненко 47 боев и 40 побед. Из них 31 поединок закончился досрочно. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.
Фото: Hans Gutknecht / MediaNews Group / Los Angeles Daily News / Getty Images
Емельяненко был профессиональным бойцом ММА больше 20 лет. Он уходил, возвращался, но сейчас это точно все. Последний бой получился кровавым и достаточно быстрым. Чемпиону мира тяжеловесу из США Райну Бейдеру понадобилось около двух с половиной минут, чтобы уничтожить Федора. В этот момент Емельяненко уже лежал на настиле и не мог сопротивляться мощным ударам американца. Российским комментаторам оставалось лишь констатировать поражение «Последнего императора».
После таких атак Емельяненко пришел в себя не сразу. Когда же врачи остановили кровь, которая шла из сломанного носа, россиянин сделал заявление:
«С одной стороны, я огорчен, что не смог вас порадовать, дорогие друзья. А с другой, очень рад рад тому, что все вы болели за меня, что мои друзья здесь собрались — бойцы, которые прошли со мной эти долгие годы. Ты положишь перчатки? Да! Я закончил. Спасибо всем».
После этих слов Емельяненко положил перчатки в центре клетки и ушел. Что касается гонораров бойцов, то Бейдер заработал $150 тыс., а Емельяненко — $100 тыс. Да, эти суммы далеки от выплат топовым боксерам и даже от сумм, которые предлагает другой промоушен смешанных единоборств — UFC — который считается самым популярным в мире. Поклонники ММА не раз упрекали Федора Емельяненко, что он так и не попробовал себя в UFC. Хотя это было решением промоутера Вадима Финкельштейна, рассказал “Ъ FM” генеральный директор российского промоушена Fight Nights Шарип Алиев:
«В свое время UFC предлагала Федору Емельяненко достаточно большой контракт, но Финкельштейн посчитал, что предложенная сумма за бойца слишком маленькая и запросил какую-то безумно большую цифру. В итоге UFC просто принципиально отказалась от продолжения переговоров».
К сожалению, подобные истории не редкость в единоборствах, но, не выступив в UFC, менее великим Емельяненко не стал. Да, наверное, немало поклонников единоборств скажут избитую фразу, что уходить, мол, надо вовремя. Но тот факт, что на бои даже 46-летнего Емельяненко люди покупали билеты, говорит о многом.
Кстати, вместо чемпиона мира — американца Бейдера — Емельяненко вполне мог выбрать соперника попроще и уйти с победой, но он решил иначе и вышел против одного из лучших бойцов промоушена. Так что, несмотря на поражение в своем последнем бою, уверен, все запомнят Федора Емельяненко победителем, который на пике карьеры не проигрывал целых 10 лет.
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