«Все запомнят Федора Емельяненко победителем»

Федор Емельяненко завершил карьеру нокаутом. Он проиграл звание чемпиона мира по версии ММА американцу Райну Бейдеру. Поединок в Калифорнии проводил промоушен Bellator. Бой закончился досрочно в первом раунде. После поражения россиянин, которому сейчас 46 лет, заявил, что больше не будет выступать на профессиональном уровне. На счету Емельяненко 47 боев и 40 побед. Из них 31 поединок закончился досрочно. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hans Gutknecht / MediaNews Group / Los Angeles Daily News / Getty Images Фото: Hans Gutknecht / MediaNews Group / Los Angeles Daily News / Getty Images

Емельяненко был профессиональным бойцом ММА больше 20 лет. Он уходил, возвращался, но сейчас это точно все. Последний бой получился кровавым и достаточно быстрым. Чемпиону мира тяжеловесу из США Райну Бейдеру понадобилось около двух с половиной минут, чтобы уничтожить Федора. В этот момент Емельяненко уже лежал на настиле и не мог сопротивляться мощным ударам американца. Российским комментаторам оставалось лишь констатировать поражение «Последнего императора».

После таких атак Емельяненко пришел в себя не сразу. Когда же врачи остановили кровь, которая шла из сломанного носа, россиянин сделал заявление:

«С одной стороны, я огорчен, что не смог вас порадовать, дорогие друзья. А с другой, очень рад рад тому, что все вы болели за меня, что мои друзья здесь собрались — бойцы, которые прошли со мной эти долгие годы. Ты положишь перчатки? Да! Я закончил. Спасибо всем».

После этих слов Емельяненко положил перчатки в центре клетки и ушел. Что касается гонораров бойцов, то Бейдер заработал $150 тыс., а Емельяненко — $100 тыс. Да, эти суммы далеки от выплат топовым боксерам и даже от сумм, которые предлагает другой промоушен смешанных единоборств — UFC — который считается самым популярным в мире. Поклонники ММА не раз упрекали Федора Емельяненко, что он так и не попробовал себя в UFC. Хотя это было решением промоутера Вадима Финкельштейна, рассказал “Ъ FM” генеральный директор российского промоушена Fight Nights Шарип Алиев:

«В свое время UFC предлагала Федору Емельяненко достаточно большой контракт, но Финкельштейн посчитал, что предложенная сумма за бойца слишком маленькая и запросил какую-то безумно большую цифру. В итоге UFC просто принципиально отказалась от продолжения переговоров».

К сожалению, подобные истории не редкость в единоборствах, но, не выступив в UFC, менее великим Емельяненко не стал. Да, наверное, немало поклонников единоборств скажут избитую фразу, что уходить, мол, надо вовремя. Но тот факт, что на бои даже 46-летнего Емельяненко люди покупали билеты, говорит о многом.

Кстати, вместо чемпиона мира — американца Бейдера — Емельяненко вполне мог выбрать соперника попроще и уйти с победой, но он решил иначе и вышел против одного из лучших бойцов промоушена. Так что, несмотря на поражение в своем последнем бою, уверен, все запомнят Федора Емельяненко победителем, который на пике карьеры не проигрывал целых 10 лет.

Фотогалерея Чем запомнился Федор Емельяненко Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Федор Емельяненко родился 28 сентября 1976 года в украинском городе Рубежное (Луганская область) в семье сварщика и учительницы. Самбо и дзюдо начал заниматься еще в школе в Старом Осколе — сначала в секции, потом в спортивном классе, который вел Владимир Воронов — с ним Емельяненко работал впоследствии долгие годы. В 1994 году с отличием окончил профтехучилище по специальности «электрик». Отслужив в российской армии, Емельяненко начал заниматься спортом профессионально, выступая на соревнованиях по дзюдо и самбо Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов / купить фото В 1997 году Федор Емельяненко впервые выиграл международный турнир по самбо, а спустя год завоевал первое место на чемпионате России по дзюдо и третье — на чемпионате по самбо. Карьеру в смешанных единоборствах российский боец начал в 2000 году. Всего за год ему удалось достигнуть больших успехов: он одержал победу в 11 боях из 12 и стал чемпионом мира по версии организации RINGS Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко / купить фото В 2003 году боец перешел в более престижную версию боев без правил — Pride, где разрешено добивать соперника в лежачем положении ногами и руками в голову. За первые годы выступления в Pride Федор Емельяненко провел одни из самых эффектных боев в своей карьере, одержав победу над именитыми бойцами Кевином Рендлеманом (на фото), Наойей Огавой, Марком Колманом, Антонио Ногуейрой В 2004 году боец стал чемпионом Гран-при и чемпионом мира по боям без правил по версии Pride. Этот титул Федор Емельяненко защитил и через год, одержав победу над хорватом Мирко Крокопом (на фото), победившим ранее Александра Емельяненко — младшего брата Федора Фото: Tomokazu Tazawa / Getty Images / Fotobank В 2008 году Федор Емельяненко стал первым обладателем чемпионского пояса так называемого Всемирного альянса — организации, которая позиционирует себя как объединяющая чемпионов по различным версиям. Этому предшествовало заявление американского бойца Тима Сильвии (на фото), утверждавшего по ТВ, что Емельяненко боится выступать против бойцов UFC. Российский спортсмен вскоре опровергнул данное заявление: на это ему понадобилось всего 36 секунд на ринге и фирменный удушающий прием За свою карьеру Федор Емельяненко провел 46 поединков, в 39 из которых одержал победу. Спортсмен является четырехкратным чемпионом мира по ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратным — по версии RINGS, трехкратным — по версии WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом России по боевому самбо, а также заслуженным мастером спорта по самбо и мастером спорта международного класса по дзюдо Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев / купить фото Федор Емельяненко имеет самую продолжительную серию среди всех действующих бойцов ММА — 10 лет без поражений, прервавшуюся в конце 2000-х Фото: AP / Jeff Chiu В 2009 году Федор Емельяненко заключил контракт на несколько боев с американской организацией Strikeforce. Российский боец уверенно выиграл первую схватку против Бретта Роджерса (на фото), однако во втором поединке неожиданно уступил бразильцу Фабрицио Вердуму Фото: AP / Paul Beaty Следующие два боя в феврале и июле 2011 года Емельяненко также проиграл, после чего заявил о возможном завершении своей карьеры в MMA Фото: AP / Jeff Chiu Федор Емельяненко не раз рассказывал о своем отношении к христианской вере: «Православие нет необходимости совмещать с чем-то. Это образ жизни. Я стараюсь жить по заповедям божьим, ходить в храм, молиться. Если вы православный, то по-другому просто невозможно жить. И не должен стоять вопрос — совмещать или не совмещать. Всегда ощущаешь, что ты должен делать, а что нет, чтобы не отойти от бога своими поступками, своими делами. А что касается пути воина, я занимаюсь единоборствами и представляю свою страну, защищаю честь России в этом виде спорта на мировых аренах, так же, как и все мои коллеги по команде. И это не находит осуждения у нашей православной церкви» Фото: Воронов Валерий Серию поражений Федор Емельяненко прервал в ноябре 2011 года, победив американца Джеффа Монсона. Бой, который прошел в столичном спорткомплексе «Олимпийский» в рамках турнира M-1 Global, продлился положенные три раунда. Судьи отдали победу россиянину, который владел инициативой на протяжении большей части боя Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото В 2012 году после победы над бразильцем Педру Хиззу Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры. Спортсмен занялся развитием смешанных единоборств в России и неоднакратно заявлял, что не намерен возвращаться на ринг. В том же году он был избран первым президентом созданного Союза смешанных боевых единоборств ММА России

На фото: с президентом России Владимиром Путиным Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Летом 2015 года Емельяненко заявил, что возобновит спортивную карьеру: «Я смог восстановиться и подлечить старые травмы. Последние три года я поддерживал физическую форму, но этого уровня пока не достаточно, чтобы выйти на бой. Поэтому недавно приступил к интенсивной подготовке», — заявил боец. 31 декабря он провел первый бой и нокаутировал индуса Джайдипа Сингха. Летом 2016 года Емельяненко одержал победу над бразильцем Фабио Мальдонадо Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев / купить фото «Я стараюсь жить, как живут обычные люди. Как только боец посчитает себя великим, он проиграет»

С 2017 года Федор Емельяненко провел пять боев в рамках турнира ММА Bellator, три из которых он выиграл и два проиграл. В последнем из поединков 29 декабря 2019 года в японской Сайтаме он победил американца Куинтона Джексона Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына / купить фото Свой следующий бой Федор Емельяненко проведет 23 октября 2021 года на турнире Bellator в Москве. Он сразится с американцем Тимоти Джонсоном. По словам президента Bellator Скотта Кокера, Емельяненко планирует завершить карьеру через два боя

На фото: Федор Емельяненко (в центре) и гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный (справа) перед началом церемонии инаугурации президента России Владимира Путина в 2018 году Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Следующая фотография 1 / 15 Федор Емельяненко родился 28 сентября 1976 года в украинском городе Рубежное (Луганская область) в семье сварщика и учительницы. Самбо и дзюдо начал заниматься еще в школе в Старом Осколе — сначала в секции, потом в спортивном классе, который вел Владимир Воронов — с ним Емельяненко работал впоследствии долгие годы. В 1994 году с отличием окончил профтехучилище по специальности «электрик». Отслужив в российской армии, Емельяненко начал заниматься спортом профессионально, выступая на соревнованиях по дзюдо и самбо Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов / купить фото В 1997 году Федор Емельяненко впервые выиграл международный турнир по самбо, а спустя год завоевал первое место на чемпионате России по дзюдо и третье — на чемпионате по самбо. Карьеру в смешанных единоборствах российский боец начал в 2000 году. Всего за год ему удалось достигнуть больших успехов: он одержал победу в 11 боях из 12 и стал чемпионом мира по версии организации RINGS Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко / купить фото В 2003 году боец перешел в более престижную версию боев без правил — Pride, где разрешено добивать соперника в лежачем положении ногами и руками в голову. За первые годы выступления в Pride Федор Емельяненко провел одни из самых эффектных боев в своей карьере, одержав победу над именитыми бойцами Кевином Рендлеманом (на фото), Наойей Огавой, Марком Колманом, Антонио Ногуейрой В 2004 году боец стал чемпионом Гран-при и чемпионом мира по боям без правил по версии Pride. Этот титул Федор Емельяненко защитил и через год, одержав победу над хорватом Мирко Крокопом (на фото), победившим ранее Александра Емельяненко — младшего брата Федора Фото: Tomokazu Tazawa / Getty Images / Fotobank В 2008 году Федор Емельяненко стал первым обладателем чемпионского пояса так называемого Всемирного альянса — организации, которая позиционирует себя как объединяющая чемпионов по различным версиям. Этому предшествовало заявление американского бойца Тима Сильвии (на фото), утверждавшего по ТВ, что Емельяненко боится выступать против бойцов UFC. Российский спортсмен вскоре опровергнул данное заявление: на это ему понадобилось всего 36 секунд на ринге и фирменный удушающий прием За свою карьеру Федор Емельяненко провел 46 поединков, в 39 из которых одержал победу. Спортсмен является четырехкратным чемпионом мира по ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратным — по версии RINGS, трехкратным — по версии WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом России по боевому самбо, а также заслуженным мастером спорта по самбо и мастером спорта международного класса по дзюдо Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев / купить фото Федор Емельяненко имеет самую продолжительную серию среди всех действующих бойцов ММА — 10 лет без поражений, прервавшуюся в конце 2000-х Фото: AP / Jeff Chiu В 2009 году Федор Емельяненко заключил контракт на несколько боев с американской организацией Strikeforce. Российский боец уверенно выиграл первую схватку против Бретта Роджерса (на фото), однако во втором поединке неожиданно уступил бразильцу Фабрицио Вердуму Фото: AP / Paul Beaty Следующие два боя в феврале и июле 2011 года Емельяненко также проиграл, после чего заявил о возможном завершении своей карьеры в MMA Фото: AP / Jeff Chiu Федор Емельяненко не раз рассказывал о своем отношении к христианской вере: «Православие нет необходимости совмещать с чем-то. Это образ жизни. Я стараюсь жить по заповедям божьим, ходить в храм, молиться. Если вы православный, то по-другому просто невозможно жить. И не должен стоять вопрос — совмещать или не совмещать. Всегда ощущаешь, что ты должен делать, а что нет, чтобы не отойти от бога своими поступками, своими делами. А что касается пути воина, я занимаюсь единоборствами и представляю свою страну, защищаю честь России в этом виде спорта на мировых аренах, так же, как и все мои коллеги по команде. И это не находит осуждения у нашей православной церкви» Фото: Воронов Валерий Серию поражений Федор Емельяненко прервал в ноябре 2011 года, победив американца Джеффа Монсона. Бой, который прошел в столичном спорткомплексе «Олимпийский» в рамках турнира M-1 Global, продлился положенные три раунда. Судьи отдали победу россиянину, который владел инициативой на протяжении большей части боя Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото В 2012 году после победы над бразильцем Педру Хиззу Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры. Спортсмен занялся развитием смешанных единоборств в России и неоднакратно заявлял, что не намерен возвращаться на ринг. В том же году он был избран первым президентом созданного Союза смешанных боевых единоборств ММА России

На фото: с президентом России Владимиром Путиным Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Летом 2015 года Емельяненко заявил, что возобновит спортивную карьеру: «Я смог восстановиться и подлечить старые травмы. Последние три года я поддерживал физическую форму, но этого уровня пока не достаточно, чтобы выйти на бой. Поэтому недавно приступил к интенсивной подготовке», — заявил боец. 31 декабря он провел первый бой и нокаутировал индуса Джайдипа Сингха. Летом 2016 года Емельяненко одержал победу над бразильцем Фабио Мальдонадо Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев / купить фото «Я стараюсь жить, как живут обычные люди. Как только боец посчитает себя великим, он проиграет»

С 2017 года Федор Емельяненко провел пять боев в рамках турнира ММА Bellator, три из которых он выиграл и два проиграл. В последнем из поединков 29 декабря 2019 года в японской Сайтаме он победил американца Куинтона Джексона Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына / купить фото Свой следующий бой Федор Емельяненко проведет 23 октября 2021 года на турнире Bellator в Москве. Он сразится с американцем Тимоти Джонсоном. По словам президента Bellator Скотта Кокера, Емельяненко планирует завершить карьеру через два боя

На фото: Федор Емельяненко (в центре) и гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный (справа) перед началом церемонии инаугурации президента России Владимира Путина в 2018 году Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Смотреть

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