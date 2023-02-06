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Продажи нижегородских предпринимателей на Wildberries выросли в 2,2 раза

Предприниматели Нижегородской области в 2022 году увеличили продажи на маркетплейсе Wildberries до 18,6 млрд руб. Это в 2,2 раза больше, чем в 2021 году, сообщили в пресс-службе торговой площадки.

Нижегородская область осталась на девятом месте среди регионов России (без учета Москвы) по обороту местных предпринимателей. Как и годом ранее, в тройке лидеров оказались Московская область (166 млрд руб.), Санкт-Петербург (81,8 млрд руб.) и Ивановская область (41,7 млрд руб.).

Доля регионального бизнеса на Wildberries в прошлом году выросла с 78% до 88%. Наибольшие доходы принесли продажи одежды, обуви, косметики и предметов интерьера. Заметнее всего выросли обороты продавцов сантехники (в 4,4 раза), садовой техники (в 4,1 раза) и спортинвентаря (в 3,4 раза).

Елена Ковалева

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