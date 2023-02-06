Жителя Можги подозревают в убийстве 28-летнего мужчины ножом

В Удмуртии 35-летнего жителя Можги обвиняют в убийстве мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике. Обвиняемого заключили под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

По данным следствия, трагедия произошла вечером 3 февраля. Нетрезвый мужчина пришел в квартиру на улице Комсомольская, где в тот момент компания местных жителей употребляла алкоголь. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил ножом 28-летнего мужчину.

Потерпевшего госпитализировали в больницу. Однако, несмотря на оказанную медпомощь, мужчина скончался через непродолжительное время.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, а также допрошены свидетели, назначены медицинская и криминалистическая судебные экспертизы.