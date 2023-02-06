Открывший стрельбу возле ТЦ «Золотой Вавилон» помещен под арест

Советский районный суд Ростова арестовал Владимира Уткина, задержанного после стрельбы возле ТЦ «Золотой Вавилон» в четверг, 2 февраля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Мера пресечения избрана в рамках уголовного дела, возбужденого следователями полиции по статье о хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ). Подозреваемый заключен под арест до 1 апреля, уточнили в суде.

Стрельба возле торгового центра «Золотой Вавилон» в Ростове-на-Дону произошла 2 февраля. Пострадавших в результате вооруженного инцидента нет. Стрелявший покинул место происшествия на автомобиле, однако позднее был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Кристина Федичкина