Армейцы расстались с нулем

Победная серия ЦСКА, не проигрывавшего в чемпионате Единой лиги ВТБ на протяжении 24 матчей, прервалась в понедельник в Москве. Остановил армейцев действующий чемпион лиги «Зенит», победивший со счетом 90:86.

Нынешний сезон для ЦСКА складывается настолько успешно, что уже сейчас можно с высокой степенью вероятности утверждать, что армейцы будут первыми по итогам регулярного чемпионата. Не удивительно, учитывая, что с начала сезона, то есть на протяжении 24 матчей, подопечные Эмила Райковича поражений не знали (это рекорд лиги), а ближайший преследователь, УНИКС, отставал сразу на три победы. Если же не брать в расчет встречи play-off, а финальная серия прошлого сезона для ЦСКА сложилась неудачно, то получится, что в матчах регулярки армейцы не проигрывали год. Последнее поражение ЦСКА на этой стадии потерпел еще 7 февраля 2022-го в безумном противостоянии с тем же УНИКСом. Для разрешения спора в нем потребовались три овертайма.

Однако даже столь мощное доминирование ЦСКА по ходу турнира никак не лишало, скажем так, веса его противостояния с «Зенитом». Да, действующий чемпион в этом сезоне не так убедителен, как его главный соперник, да, у него в пассиве набралось уже семь поражений (два из них от ЦСКА, причем самое свежее датировано 20 января). Но очевидно, что сильнейшие свои козыри команда Хави Паскуаля на стол еще не выкладывала. И формировать мнение о том, насколько она в действительности сильна по итогам только первого этапа регулярного чемпионата, было бы опрометчиво. По большому счету «Зенит» все еще пребывает в затянувшейся стадии поиска оптимального состава. Только за последние недели состав команды пополнился двукратным чемпионом Евролиги в составе «Анадолу Эфес» Адриеном Моерманом, Ройсом Хэммом, перешедшим из чемпионата Бельгии, Трентом Фрейзером, перебравшимся в Санкт-Петербург из сербского первенства.

Именно вышеозначенная тройка во многом и определяла игру «Зенита» в первой половине противостояния с ЦСКА. Армейцы не стали придумывать что-то особенное, сделав надежную ставку на талант Николы Милутинова, равного которому в игре «в краске» в лиге нет. И Милутинов свою эффективность подтверждал. Но другие игроки ЦСКА вспыхивали лишь эпизодами. Это позволяло «Зениту» не просто держаться вровень с хозяевами, но и за счет дальних бросков тех же Фрейзера (с 15 очками в активе он стал самым результативным игроком «Зенита»), Моермана, а также Трея Томпкинса в моменте даже убежать вперед на девять очков.

Впрочем, «Зениту», и это не раз подводило команду по ходу сезона, все еще недостает игровой стабильности. И нередко команда, если судить строго по статистике, обладающая лучшей защитой в лиге, вдруг забывает про игру в обороне и дает противнику слишком уж много шансов. Так было, к слову, и в январской встрече с ЦСКА, когда «Зенит» на какие-то минуты выпустил из-под опеки Каспера Уэйра. Ну а тот и выдал четыре подряд дальних попадания, предопределивших исход матча. Что-то похожее случилось и в этот раз. С тем отличием, что какого-то конкретного обидчика у «Зенита» не было — гости не справлялись со всей армейской командой сразу. И в результате вместо девятиочкового отрыва обнаружили на своем счету отставание в 12 очков.

И тут уже Хави Паскуалю пришлось вмешиваться в игру. Испанский тренер, один из самых эмоциональных в лиге, тут превзошел себя. Столько «добрых» слов игроки «Зенита», вероятно, уже давно не слышали. Но воспитательного эффекта Паскуаль добился. У гостей снова заработала защита, и ЦСКА вынужден был переключиться от командной игры на индивидуальные действия. Обычно такой режим не становится проблемой для ЦСКА. Но в этот раз ни Алексей Швед, ни Уэйр, привычно выступающие в роли джокеров команды, точностью исполнения попыток не отличались. А вот гости свои очки набирали. В итоге меньше чем за две минуты до сирены «Зенит» вел с перевесом в восемь очков. В принципе это рабочий отрыв и у ЦСКА были шансы его ликвидировать, но все же концовку матча «Зенит» отработал лучше. Гости победили со счетом 90:86 и прервали рекордную победную серию ЦСКА.

Чемпионат Единой лиги ВТБ. Второй этап ЦСКА—«Зенит» 86:90. Турнирная таблица Группа A И В П % побед 1. ЦСКА 25 24 1 96 2. УНИКС 24 21 3 88 3. «Зенит» 25 18 7 72 4. «Локомотив-Кубань» 24 14 10 58 5. «Пари Нижний Новгород» 24 13 11 54 6. МБА 24 13 11 54 Группа Б 1. «Парма-Пари» 23 10 13 43 2. «Самара» 24 9 15 38 3. «Автодор» 23 8 15 35 4. «Енисей» 24 8 16 33 5. «Астана» 24 5 19 21 6. «Минск» 24 1 23 4 Очки, набранные командами на первом этапе, учитываются. По итогам второго этапа все шесть команд группы A и две лучшие команды группы Б выходят в 1/4 финала.

Александр Петров