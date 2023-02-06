Предприниматели Кубани увеличили продажи на Wildberries на 191%

В 2022 году предприниматели Краснодарского края продали на Wildberries товары на 30 млрд руб., что на 191% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба маркетплейса.

За год доля продаж региональных производителей в общем обороте компании увеличилась на 10% год к году и достигла 88%. Сейчас Кубань занимает четвертое место среди всех регионов по обороту местных предпринимателей.

За 2022 год регион по этому показателю поднялся сразу на три позиции, и это стало самым большим показателем роста в России. Такой результат в компании объясняют запуском дополнительного логистического объекта в регионе, что сократило затраты поставщиков на транспортировку продукции до основных логоцентров компании.

Лидерами по обороту местных предпринимателей на маркетплейсе стали Московская область (166 млрд руб., +88% год к году), Санкт-Петербург (81,8 млрд руб., +64%) и Ивановская область (41,7 млрд руб., +122%). По динамике роста продаж наилучшие показатели у Калмыкии (+294%), Тамбовской области (+262%), ХМАО (+245%), Тывы (+239%) и Красноярского края (+232%).

Наибольшие доходы предпринимателям из регионов принесли продажи fashion-товаров (одежды, обуви и аксессуаров), косметики и парфюмерии, продукции для благоустройства дома (предметов интерьера, мебели, посуды и кухонной утвари) и продуктов. Больше всего темпы продаж увеличились в категориях сантехники (+336% год к году), садовой техники (+310%), продукции для обустройства сада и огорода (+269%), а также спортинвентаря (+243%) и ювелирной бижутерии (+212%).

Татьяна Ручкина

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