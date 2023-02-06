В «Гринвиче» рассказали, что откроется на месте магазина уральского бренда Siammsiamm

В екатеринбургском ТРЦ «Гринвич» на месте закрывшегося магазина уральского бренда Siammsiamm откроется другой местный бренд — Ulyanа Atwood, говорится в официальном Telegram-канале торгового центра. Согласно данным соцсетям Ulyanа Atwood, компания продает одежду из трикотажа и имеет собственное производство. Сейчас у бренда есть магазин на ул. Хохрякова, 21.

Напомним, российский бренд одежды Siammsiamm, основанный в Екатеринбурге дизайнером Ладой Томиловой, объявил о закрытии своих магазинов в январе 2023 года. Под брендом работали пять магазинов в Екатеринбурге, Тюмени, Москве, Санкт-Петербурге, Самаре.

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