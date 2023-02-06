Компания Porsche готовит полноразмерный электрический кроссовер, сообщает Autocar со ссылкой на председателя правления немецкого автопроизводителя Оливер Блуме.

Проект, который пока известен под внутризаводским индексом K1, станет флагманским электромобилем марки. Семиместный кроссовер оснастят новейшими синхронными электродвигателями, высокопроизводительными батареями и передовой технологией быстрой зарядки. Модель получит пневмоподвеску, полноуправляемое шасси и технологию векторизации крутящего момента.

Заявлено, что дизайн нового кроссовера будет выдержан в фирменном стиле современных Porsche, но при этом облик модели станет сочетать черты кроссовера и легкового лифтбека. Выход электромобиля на рынок ожидается в 2027 году, а конкурентами для грядущей новинки станут Mercedes-Benz EQS SUV и BMW iX.

Максим Вершинин