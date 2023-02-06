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Коммерсантъ FM
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Наследники разбираются с активами

Как может быть поделено имущество основателя «Донстроя»

Семья погибшего Дмитрия Зеленова разберется с наследством в суде. Основатель компании «Донстрой» умер в 2022 году и, как выяснилось позднее, не оставил завещания. Все его активы принадлежали ему лично. Теперь, как пишет Forbes, вдова и сын предпринимателя подали в суд на его родителей и дочь. Те, как сказано в иске, сменили замки в московской квартире, распоряжаются автопарком покойного и получают доход от его недвижимости: горнолыжного курорта в Куршевеле и дома в Нью-Джерси. Суду Флориды предстоит разобраться, как поделить между наследниками активы, расположенные по всему миру.

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Саму компанию «Донстрой» тяжба не затронет, поскольку господин Зеленов еще в 2009 году потерял над ней контроль. Чью сторону примет суд? Этот вопрос “Ъ FM” задал главе юридической службы Bonum Capital Наталье Бутриной:

Как вдова и сын сооснователя «Донстроя» подали в суд в США из-за наследства

«Чтобы дать какой-то предметный анализ, понять, как это будет структурировано, нужно понимать, какое законодательство будет применяться. Наследование квартиры в России пройдет по российскому праву. Судьба объектов недвижимости в США решится согласно законам конкретного штата. В процессе могут выявляться и налоги, например, на наследство. В некоторых странах они могут достигать 30-40% от стоимости всего актива. Скорее всего, все наследники первой очереди имеют право на имущество и средства в равных долях — дети, супруг и родители. И, соответственно, каждый из них имеет право на долю в этой машине, квартире — как в России, так и в США.

Совершенно неважно, кто платил по счетам за ЖКХ, например. Все расходы будут компенсированы или все наследники должны их нести в равных долях, никакого преимущества. Если желание наследодателя никак не зафиксировано, значит, оно и не влияет на формальные правоотношения. Когда мужчина, например, предложил кому-то выйти замуж, но отношения еще не узаконил, женщина в РФ не будет считаться его женой».

Это не первый случай, когда родственники начинают судебную тяжбу за наследство, из-за того что предприниматель не оставил завещания или не зарегистрировал семейный траст.

Корпоративный конфликт в 202 году затронул компанию Natura Siberica: за нее боролись дети и три бывшие жены основателя компании Андрея Трубникова. В результате приходилось останавливать производство и работу магазинов, когда одна сторона обвиняла другую в рейдерском захвате предприятия и продаже контрафактной продукции. Спор, по данным «Ведомостей», завершился только месяц назад, когда все наследники получили равные доли в бизнесе.

Как в Барвихе делят активы покойного ресторатора

Как в Барвихе делят активы покойного ресторатора

Но даже несмотря на такие последствия, предприниматели крайне редко составляют завещания, отмечает московский нотариус Василий Ралько:

«Многие предприниматели думают, что еще не скоро уйдут из жизни, и не составляют завещание. Другие уверены в своих родственниках, и хотят оставить процесс разделения наследства на откуп закону, чтобы все получили равные доли. Люди откладывают оформление своих посмертных распоряжений еще и потому, что завещание зачастую приходится несколько раз переделывать.

При этом в документе можно указать все что угодно, но наследовать имущество родственники будут по закону того государства, где оно находится, и оформлять право владения придется только там. То, что находится на территории России — в юрисдикции российского нотариуса. Если завещания нет, то все поделят по закону».

Родственники Дмитрия Зеленова, которые указаны в иске ответчиками, пока не комментировали претензии. Forbes отмечает, что они должны озвучить свою позицию суду до 16 февраля.

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Иван Якунин

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